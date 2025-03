Slučaj Alije Balijagića, 65-godišnjeg višestrukog povratnika s podebljim dosijeom, osumnjičenog za brutalno dvostruko ubistvo u selu Sokolac kod Bijelog Polja, krajem 2024. godine, završio je njegovim hapšenjem, ali ostavio je dubok trag straha i neverice u Crnoj Gori i susednoj Srbiji.

Prema rečima ministra Ivice Dačića, on će uskoro biti izručen Crnoj Gori gde će mu se suditi.

Balijagić, koji je proveo više od tri decenije iza rešetaka zbog ranijih nasilnih dela, optužen je da je 25. oktobra 2024. godine u porodičnoj kući Madžgalj u Sokocu, vatrenim oružjem, lišio života brata i sestru, Jovana i Milenku Madžgalj.

Ubistvo u Sokolcu: Kobni 25. oktobar

Tragedija u Sokolcu odvila se 25. oktobra 2024. godine, kada su tela Jovana i Milenke Madžgalj pronađena u njihovom domu. Prema dostupnim informacijama, Alija Balijagić je kobnog dana prvo bio gost u kući Madžgaljevih, gde su ga domaćini ugostili. U međuvremenu u selo Sokalac je došla patrola polcije po prijavi meštana da se sumnjiv muškarac sa lovačkom puškom šeta po njihovom selu.

No, kasnije tog dana, prema iskazima svedoka, Balijagić se vratio i popeo na blokove oko kuće, te kroz prozor zapucao na nesrećne ljude.

U trenucima užasa, Milenka Madžgalj je usprkos smrtnim ranama uspela pozvati policiju i prijaviti napad na brata, ali je i sama ubijena pre nego što je uspela reći više od potresnih reči: "Ubili su mi brata…". Nakon stravičnog čina, Balijagić je pobegao s mesta zločina, odnoseći sa sobom dva mobilna telefona iz kuće Madžgaljevih.

Prema rečima Velibora, brata ubijenih, policija kako je došla tako je i otišla jer se Alija sakrio i nisu ga pronašli.

- Brat i sestra su gledali televiziju. On je primakao blokove i kroz procor upucao brata koji je ležao na ugaonoj. Prema informacijama koje smo dobili Jovan je ostao na mestu mrtav. Milanka je ili bila u drugoj sobi ili se sklonila kad je zapucalo, kad se ponovo pojavila jedan metak ju je pogodio u šaku, a od drugog je stradala. Ubica se nije zaustavljao. Prozori su polupani na kući, čaure svuda okolo. Verujte mi krvi je bilo i na plafonu. Milenka je uspela da pozove policiju i ti ljudi su nam rekli da su čuli da kaže „ubi mi brata“ a da su potom čuli dva pucnja i da je nastao muk. Kako nam je kazala policija, još uvek ne mogu da utvrde da li je ubica posle pucnjave ulazio u kuću ili ne - rekao je vidno potresen Velibor Madžgalj.

Profil osumnjičenog: Povratnik s dosijeom nasilja

Alija Balijagić nije nepoznato ime organima reda. Reč je o osobi s bogatom kriminalnom prošlošću, koja je više od 30 godina života provela u zatvoru zbog različitih krivičnih dela.

Osim dvostrukog ubistva u Sokolcu, Balijagićev dosije uključuje i sumnje za razbojništva, napade i krađe.

Prema kaznenoj evidenciji Balijagića, taj Bjelopoljac u proteklih četiri decenije osuđivan više puta za izvršenje raznovrsnih krivičnih dela, a sudovi u Crnoj Gori i Srbiji izricali su mu dugoročne kazne zatvora, ukupno oko 38 godina.

U maju 2016. godine Balijagić je osuđen na sedam godina zatvora, zbog optužbi da je 30. oktobra 2015. godine tri puta silovao tada sedamdesetšestogodišnju staricu, u njenoj kući u jednom bjelopoljskom selu.

Osuđivan je zbog krađa, razbojništva, nasilja, nedozvoljenog držanja oružja, napada na policajce...

Pre 21 godinu uhapšen je u akciji tadašnje Specijalne antiterorističke jedinice, i to nakon višednevne potere za i tada naoružanim razbojnikom, za kojim su tragali zbog serije krađa i razbojništava u selima u pograničnom pojasu, na tromeđi Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Policijski profil osumnjičenog opisuje Balijagića kao osobu sklonu kretanju i izvrsnog poznavaoca terena, ne samo oko Tomaševa, već i celog severnog regiona Crne Gore.

Njegovo ponašanje okarakterisano je kao nepredvidivo, što je predstavljalo značajan izazov za policiju tokom intenzivne potere.

Tokom godina, Balijagić je pokazao sklonost nasilju i otporu prema autoritetu, što je dodatno pojačalo zabrinutost javnosti nakon zločina u Sokolcu.

Alija Balijagić je pre više od 20 godina pošteno namučio policiju koja je i tada koristila helikoptere da ga pronađe, a jedan od policajaca prisetio se hapšenja Balijagića davne 2003. godine.

"I tada je za njim bila potera, bio je naoružan i imao je mnogo municije. Nakon što je opkoljen na zemlji, a dok su ga specijalci iz helikoptera držali na nišanu, pobegao je ispod podvožnjaka, među građane, bacio pušku, podigao ruke u vis i povikao da se predaje. U stanici je rekao da je nedugo pre toga mogao ubiti trojicu kolega koji su ga tražili u jednom selu, jer ih je, kako je tvrdio, držao na nišanu iz sena u kom se krio. Tada je i rekao da se nikada više neće predati bez metka", kazao je on.

Potera za ubicom: 27 dana straha i neizvesnosti

Potera za Alijaom Balijagićem prerasla je u opsežnu akciju koja je trajala čak 27 dana, uključujući teritoriju Crne Gore i Srbije, angažujući policijske i vojne snage obe države. Meštani Sokolca i okolnih sela živeli su u strahu od mogućeg Balijagićevog povratka, a škole su zatvorene iz predostrožnosti.

Hronologija potere:

25. oktobar: Ubistvo Jovana i Milenke Madžgalj u Sokolcu i početak višednevne potere, a u narednim danima je Balijagić viđen u nekoliko sela u blizini granice sa Srbijom, gde se skrivao po napuštenim kućama i šumama.

Susreti s meštanima:

Balijagić je ulazio u kuće meštana, tražeći hranu, piće i sklonište, predstavljajući se kao lovac.

Meštanin iz sela nadomak Brodareva kod Prijepolja tvrdio je da je sreo osumnjičenog dvostrukog ubicu Aliju Balijagića ispred svoje kuće i da mu se muškarac, za kojim se danima tragalo na graničnom području između Crne Gore i Srbije, predstavio kao policajac.

"U 10.20 časova pošao sam od moje kuće putem na asfalt da se pošetam. I kad sam bio na možda 50 metara od njega, on je iskočio iz žbunja", rekao je meštanin.

Na njegovo pitanje "ko je?", muškarac koji se krio u žbunju sa puškom na leđima je odgovorio rekavši: "Policija, nemoj da se bojiš".

"On je držao pušku na leđima i otišao jedno 30 metara do jedne bukve, oslonio pušku i meni kaže: 'Hajde da popiješ rakiju'. Ja sam na to rekao: 'Neki se čovek krio ovuda, da li su ga uhvatili nisam čuo', a on reče: 'Uhvatiće ga'. I shvatio sam da je to on", prisetio se meštanin.

Nakon toga očevidac je nastavio da ide ka asfaltnom putu, a muškarac, za koja smatra da je Alija Balijagić, je nastavio ka kući očevica.

"Na jedno 50 metara sam se okrenuo da vidim da li ide, i on se okrenuo. Ja nisam smeo za njim da idem, može da me ubije", dodaje očevidac i kaže da nije mogao da vidi kojim putem je nastavio.

I meštanka sela Ivezići u Opštini Prijepolje u Srbiji, u čiju kuću je, kako kaže, došao osumnjičeni dvostruki ubica Alija Balijagić, ispričala je susret sa njim.

Ona je rekla da se on zadržao svega 15 minuta, da je tražio da popije rakiju i da je nakon toga otišao u suprotnom pravcu u odnosu na onaj kojim je došao. Prema njenim rečima, Balijagić je tada rekao da je on došao tu sa kolegom i da ga čeka da se vrati.

"Očekivala sam da mi sestra ulazi. Polako se otvaraju vrata, ja sad očekujem nju. Kad se samo promoli čovek sa bradom, kačketom, puškom. On je rekao: Ja sam iz Prijepolja, lovac. Došao sam sa kolegom, ostavili smo kola na putu. Nije se mnogo zadržao. Nisam očekivala da će doći baš ovde. Kad se smrači, zaključaš se, nismo se plašili nešto od nekoga, ali kad je on izbio, prvo što sam pomislila da je to to", rekla je ona.

Jedan od meštana, Zoran, uspeo je razotkriti Balijagićevu laž o lovu, jer je lov bio zabranjen tog dana.

Protest meštana:

Frustracija zbog sporosti policijske istrage dovela je do protesta meštana Vranske doline, koji su blokirali put kod Bijelog Polja, zahtevajući bržu akciju i hapšenje ubice. Brat ubijenih, Velibor Madžgalj, izrazio je ogorčenje zbog načina na koji se istraga vodi i osećaj da bi se tragedija mogla sprečiti da je policija ranije reagovala.

18. novembar najavljena blokada magistralnog puta Bijelo Polje - Mojkovac u mestu Slijepač Most. Meštani su uputili institucijama zahtev da se ispita odgovornost nadležnih u slučaju Alije Balijagića. Pošto nisu dobili odgovor, odlučili su se za protest.

Predsednik mesne zajednice Pavino Polje, Slobodan Leković, naglasio je da motiv za protest nije politički niti nacionalno motivisan, već je isključivo zbog toga što žitelji smatraju da je policija u Crnoj Gori morala da reaguje odmah nakon prvih prijava o Balijagiću.

Nakon Balijagićevog hapšenja, njegova kuća u Sokolcu je zapaljena, što svedoči o besu i ogorčenju zajednice. Interesanto je da je kuća gorela tačno mesec od zločina.

Prekretnica u poteri dogodila se kada je Dragan Bojović uočio Balijagića i obavestio policiju.

Naime, Dragan Bojović svratio je u Pribojsku Golešu kako bi se video sa prijateljima, a u povratku mu je pod kola izleteo mali pas. Zaustavivši vozilo, primetio je senku čoveka koja je zamakla u šumu i odmah je pomislio da je to baš on, Alija Balijagić.

Policija se suočila s brojnim izazovima tokom potere. Balijagićevo poznavanje terena i nepredvidivo ponašanje otežavali su praćenje i hapšenje. Kasnije je utvrđeno da je bilo propusta u radu policije, što je izazvalo dodatno nezadovoljstvo javnosti i pokretanje disciplinskog postupka protiv deset policajaca.

Hapšenje i ekstradicija: Kraj potere u Pribojskoj Goleši

Nakon višenedeljne potere, Alija Balijagić je konačno uhapšen 21. novembra 2024. godine u selu Pribojska Goleša kod Priboja u Srbiji.

Policija je, prateći tragove u snegu, locirala napuštenu kuću u kojoj se Balijagić skrivao. U kući su pronađene dve lovačke puške i veća količina municije, a Balijagić je uhapšen dok je spavao. Zanimljivo je da je prilikom hapšenja pokušao glumiti zbunjenost, pitajući policajce ko su oni i šta žele.

U kući je pronađen i ukradeni pas, koji je odigrao ulogu u Balijagićevom otkrivanju kada je zalajao na meštanina koji se vraćao kući i omogućio mu da vidi Aliju kako beži.

Na nekim portalima pojavila se vest da je Alija isporučen Crnoj Gori i da je predat policiji Crne Gore na graničnom prelazu Dobrakovo.

Alija Balijagić se još uvek nalazi u pritvoru u Srbiji.

Nakon hapšenja, Balijagić je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Užicu. Sud u Užicu je utvrdio da su ispunjeni uslovi za izručenje Crnoj Gori, a ministarka pravde Srbije Maja Popović donela je konačnu odluku o izručenju 4. marta 2025. godine.

Povodom toga oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova je obavešteno da je rešenjem ministra pravde Srbije dozvoljeno izručenje lica Alije Balijagića, rođenog 20. avgusta 1960. godine, iz Srbije u Crnu Goru, u cilju krivičnog gonjenja zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo u sticaju za krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz krivičnog zakonika Crne Gore", izjavio je Dačić.

Iz MUP-a dodaju da će o datumu i načinu izvršenja javnost biti obaveštena po završetku procesa.

Posledice i reakcije: Strah, bes i pitanja bez odgovora Ubistvo Jovana i Milenke Madžgalj i potera za Alijom Balijagićem ostavili su duboke posledice na zajednicu. Strah i nepoverenje zavladali su među meštanima Sokolca i okolnih sela. Osim toga, ovaj slučaj je otvorio i pitanja o efikasnosti policije i propustima u sistemu sigurnosti. Postavlja se i pitanje da li je Balijagić imao pomagače tokom skrivanja, što bi ukazivalo na širu mrežu kriminalnih aktivnosti.

