'VERUJEM DA JE ŽIVA, ALI...' Deda Danke Ilić pred godišnjicu nestanka: Besmislice su što napadaju moju snajku da je ona kriva (FOTO)

Danka Ilić je nestala pre godinu dana u Banjskom polju. Dvoje ljudi je optuženo za njeno ubistvo.

"Ja bih umro od sreće kad bih je video. Znači, tu nema šanse da ne bih bio srećan. Kako da mi ne nedostaje? Sedimo sa drugim unučićima, ali se vidi da fali. Fali najstarijem unuku, on je zapamtio", reči su Milana Ilića, dede Danke Ilić koja je pre godinu dana nestala u Banjskom polju, a za čije ubistvo se sumnjiče Dejan Dragijević i Srđan Janković.

Milan Ilić, deda Danke Ilić, navodi za Blic da nemaju nove informacije.

- Samo ono što je predsednik države rekao i od tada smo bili jedanput ili dvaput u policiji gde su nam rekli da ima dokaza i od tada nas niko ništa ne obaveštava. Samo deca dobijaju neka rešenja tamo iz Beograda, što su uzimali DNK - kaže Milan.

On dodaje da su oni kao porodica najveća podrška jedni drugima.

- Svi se nadaju da je živa, ali kada je rekla glava država. Ne znamo, svi bismo voleli da je živa, ali...- kaže on.

Deda Danke Ilić o kući strave u Brčkom

Milan odbacuje navode da bi Danka mogla da se nalazi u kući strave poput one u Brčkom gde su pronađena deca za koju se sumnja da su žrtve trgovine ljudima.

- To su priče, to je idiotizam - dodaje on.

Zatim se osvrnuo i na objave na društvenim mrežama u kojima se tvrdi da je majka Danke Ilić, Ivana, kriva za devojčicin nestanak.

- Besmislice su što napadaju moju snajku da je ona kriva. Moja snajka je fenomenalna. To je čisto maltretiranje što je bila u policiji. Mi sad imamo problema sa najmlađim unukom. Svaki mesec dana posećujemo Institut za majku i dete zbog stresova i svega što je doživljavala u policiji. To je stvarno nenormalno - kaže Milan.

Na pitanje zbog čega porodica nije podnela zahtev da se Danka proglasi mrtvom, on kaže:

- Ja verujem da je Danka živa. Ali, verujem i da je Danka mrtva jer je ovaj čovek priznao. Ništa drugo. Ne znam šta da kažem - rekao je on.

Udarili je vozilom, pa sakrili telo

Podsetimo, dvogodišnja devojčica Danka Ilić nestala je u Banjskom polju, a za njeno ubistvo optuženi su Dejan Dragijević i Srđan Janković.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP “Vodovod”, gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.



