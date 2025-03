Evo šta je majka male Danke rekla u tužilaštvu nakon nestanka deteta: Poznato šta se sve desilo kobnog dana

Otkriveno je šta je majka Danke Ilić rekla u tužilaštvu kad je devojčica nestala.

Danka Ilić nestala je bez traga pre tačno godinu dana, 26. marta 2024. godine u Banjskom polju, kod Bora. Devojčica je tog dana sa majkom i bratom išla na porodično imanje majke, gde su se igrali, a onda je, prema rečima Ivane Ilić, nestala u trenu. Majka male Danke Ilić je na saslušanju rekla da je pomenutog dana išla u opštinu kako bi završila poslove vezane za porodiljsko odsustvo, a da je svekra i svekrvu pozvala da dođu da pričuvaju decu (sina i ćerku Danku), što su oni i uradili.

Po njenom povratku kući, oni su otišli, a prema njenim rečima, ona je ostala kako bi kuću raspremila, kao da dok joj je sin pomagao, Danka se igrala. Kada je završila sa kućnim obavezama, sin joj je rekao da mu je dosadno i da bi želeo da ide napolje, te da je tada odlučila da odu u Banjsko polje, porodično imanje njenog dede Joksima Drakomirovića, gde je inače živela u periodu od 2013. do 2014. godine, te je navela da su tu nekada svi porodično živeli, dok joj majka nije preminula.

Pozvala je svog oca da ga pita da li je on tamo, ali joj je on rekao da nije jer ide u drugu smenu i da slobodno ode sa decom jer je on posekao granje i raščistio dvorište.

Dodala je i da dedu nije zvala jer ne razgovaraju od majčine smrti, ali da se razloga svađe ne seća.

Ivana je rekla da misli da je iz stana sa decom izašla oko 12.45, 12.50, kao i da je pozvala muža Miloša Ilića da mu kaže gde idu, a da joj je odgovorio: ''Dobro, samo se javi kada stignete''.

Igrali se u dvorištu

Kada je došla, ušla je u dvorište i odvezla se sa decom iza kuće jer je mislila da tu mogu da se igraju. Nakon što ih je izvadila iz vozila, slikala ih je, sinu je dala loptu da se igra, a prema njenim rečima, Danka Ilić je već tada krenula ka stazi na ''zemljanom brdašcetu'' koje je bilo 5-6 metara udaljeno od vozila.

Nastavili su da se igraju svi zajedno, a onda joj je sin Lazar zatražio vodu. Videla je da je Danka ponovo krenula ka brdašcetu i da je bila udaljena nekih 5 metara od automobila, dok je sin bio pored nje. Uzela je iz ranca koji je bio na suvozačevom mestu flašicu vode, što je trajalo oko 2 minuta, a Danku je poslednji put videla kako se benje na brdašce, kako je i rekla, jer je gledala u sina dok je pio vodu. Kada je podigla pogled, videla je da Danke nema.

Odmah je krenula da je traži i dovikuje, ali je nije bilo, te je odmah pozvala supruga koji joj je rekao da pozove policiju, što je ona i uradila.

Kapija bila otvorena; videla osumnjičene

Ivana navodi da je kapija dvorišta otvorena, kao i manja kapija pored. Tvrdila je da je videla parkiran beli automobil ''fiat pandu'' na kom piše ''Vodovod'', kao i da je isti bio okrenut ka raskrsnici. Na oko dva metra od otvorene kapije rekla je da je videla muškarca, okrenutog leđima, dok je drugi sedeo u vozilu. Istakla je da su se tu zadržali oko 2 minuta.

Na pitanje tužioca zašto pomenute muškarce nije pitala da li su videli dete, Ivana je rekla da ne zna.

"Mislila sam da je tu negde i da ću je naći. Bila sam preplašena i to mi nije palo na pamet", rekla je ona i dodala da je sa sinom došla do glavnog puta i da je videla baru široku 2 meta i dugu 3, te je pomislila da je devojčica upala u nju. Ivana Ilić je dalje ispričala da se vratila u dvorište i da je za to vreme već došao njen suprug, policija, svekar i svekrva, nastavili su da traže Danku, ali nažalost, do danas nije pronađena.

Autor: Snežana Milovanov