'SMEJAO SE DOK MI JE DAVIO BAKU' Unuk ubijene žene kod Smedereva otkrio JEZIVE detalje zločina: Gledao nas je u lice, a onda je rekao...

Smejao se dok mi je davio baku, nismo mogli da ga odvojimo od nje! Moju majku i mene je gledao u lice i govorio: "Ubio sam je, sve mi je uzela". Ovim rečima započeo je potresnu ispovest unuk ubijene Dragice V. (53) koju je 12. marta u dvorištu njihovog imanja u Osipaonici kod Smedereva golim rukama zadavio bivši emotivni partner Miodrag M. (66).

Unuk navodi da je deset minuta pre smrti baka Dragica razgovarala telefonom sa svojom ćerkom i da joj je rekla da joj Miodrag preti da će je ubiti!

Živela i u Beču

- Pošto živimo nedaleko od imanja, krenuli smo ka njima i kad smo došli videli smo da Miodrag nasred dvorišta rukama davi baku Dragicu. Bio je to jeziv prizor - započeo je unuk pokojne Dragice.

On navodi da je sa majkom pokušao da odvoji Miodraga od Dragice, ali da je već sve bilo prekasno.

- Dotrčali smo i pokušali da spasemo baku, ali ona je već bila mrtva! Pogledao je majku i mene u lice, a sve vreme se smejao i govorio: "Ubio sam je, sve mi je uzela" - priseća se naš sagovornik.

Sagovornik dodaje da je kasnije čuo da je Miodrag, pre nego što je zadavio Dragicu, krenuo u kuću po nož, ali da se predomislio.

- Navodno je rekao: "Šta će mi nož, zadaviću je golim rukama"! Sve se brzo izdešavalo, bilo je jezivo - rekao je Dragičin unuk.

Nenad Cvetković, sin ubijene Dragice V., objasnio je da su svađe između njegove majke i Miodraga počele zbog kuće i pomoćne zgrade na placu.

- Oni su sve to napravili 2005. godine kada su počeli da žive zajedno. Posle tri godine, Miodrag je svoju polovinu poklonio mojoj majci. Napravili su ugovor o poklonu i to je sve pripalo njoj, ali je Miodrag imao dozvolu za doživotno uživanje, odnosno mogao je da živi tu dokle god je živ. Njih dvoje su se razišli 2009. godine, ali su ostali u kontaktu - kaže Nenad.

On napominje da je njegova majka Dragica posle toga otišla u Beč, gde je živela i radila, a Miodrag je ostao na imanju.

- Majka se brzo vratila u Srbiju, a Miodrag se očigledno pokajao i tražio je svoju polovinu nazad. Savetovao sam majku da je najbolje ili da on njoj isplati pola ili ona njemu i da pusti to sve iza sebe da ne bi bilo problema, jer su non-stop bile svađe oko tog imanja. Dogovor je bio da on mojoj majci isplati oko 35.000 evra. Dao joj je kaparu od 5.000 evra, a ostatak je trebalo kasnije da isplati, ali to nije učinio. Kasnije je našao kupca za kuću i ostalo je na tome da majci isplati ostatak kad je proda. Mama je i na to pristala, samo da se skloni od njega - kaže on.

"Kao da je đavo ušao u Miodraga"

Dragičin sin Nenad je rekao da su njegova sestra i njen sin gledali ubistvo Dragice V.!

- Naišli su u momentu dok ju je davio, sestri su noge klecale sve vreme... Trčala je da zove policiju i Hitnu pomoć, nije mogla da dođe k sebi - drhtavim glasom kazuje Nenad.

On dodaje da je u tom momentu naišao Miodragov sin i da su zajedno nekako uspeli ga Miodraga odvoje od Dragice.

- Kao da je đavo ušao u njega, uspeli su da ga sklone i ubrzo je stigao i sestrin muž. Moju majku je mrtvu stavio u kola i odvezao do Hitne pomoći, a Miodraga je sin odvezao u nepoznatom pravcu nakon čega je i uhapšen - kaže Nenad.

Sagovornik dodaje da je sve ovo preteško palo celoj porodici.

- Ovo je nešto od čega se nikada nećemo oporaviti! Da mogu, vratio bih mamu u život, ali znam da ne mogu i sad gledam samo kako da pomognem sestri koja je svemu tome prisustvovala - naglašava Nenad.

Uhapšen u susednom selu

Ubistvo Dragice V. desilo se 12. marta u dvorištu imanja u selu Osipaonica kod Smedereva, gde su živeli žrtva i osumnjičeni Miodrag M. Osumnjičeni Miodrag je posle zločina pobegao, ali je ubrzo uhapšen u susednom selu. On se od tada nalazi u pritvoru, a Više javno tužilaštvo u Smederevu je odmah naložilo i obdukciju tela nesrećne žene.

Nije pružao otpor prilikom hapšenja

Osumnjičeni muškarac, kako navodi naš sagovornik, prilikom hapšenja nije pružao otpor.

- Njemu su policajci stavili lisice na ruke, nakon čega su ga priveli u pritvorske prostorije Policijske uprave u Smederevu - priča izvor "Blica".

Opisao momente koji su prethodili zločinu

Inače Miodrag M. je policajcima, u neformalnog razgovoru, ispričao da mu je Dragica stalno kontrirala oko duga i da mu je "mrak na oči" pao kada mu je, navodno, rekla da mu neće vratiti novac.

Meštani Osipaonice kivni na Miodraga

Meštani Osipaonice kod Smedereva su nakon zločina izjavili da ništa nije slutilo da bi do ubistva moglo da dođe budući da je Miodraga, njegova vanbračna partnerka, ostavila pre nekoliko godina.

- Živeli su skladno. Normalno. Nemaju zajedničke dece, ali svako od njih ima decu iz prethodnih odnosa. Pre više od pet godina, Dragica je odlučila da ga napusti i otišla je. Čini mi se da je otišla u inostranstvo. Zamislite vi kakav je to nečovek. Žena je došla da obiđe kuću, sad kada je krenulo lepo vreme, pred proleće. On ju je video i odmah nasrnuo na nju. Unesrećio je i njenu i svoju decu. Ovo je tuga do neba - kaže jedna komšinica vidno potresena.

Autor: Iva Besarabić