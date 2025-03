Nastavio je da davi mrtvu ženu! Oglasio se sin ubijene Dragice: Njegove reči MENJAJU SVE

Dragicu Vasić (56) ubio je vanbračni partner Miodrag M (66) u Osipaonici kod Smedereva, a sin i ćerka žrtve oglasili su se demantujući navode u medijima da im je majka ubijena zbog novca.

Dragica Vasić ubijena je 12. marta, vanbračni suprug Miodrag ju je udavio golim rukama u dvorištu kuće u kojoj je živeo.

Da su Dragičin unuk i ćerka stigli nekoliko minuta ranije možda bi sve bilo drugačije, ali su gotovo bili svedoci ovog stravičnog zločina.

Oni su zatekli Miodraga koji besomučno davi Dragicu koja je već bila potpuno modra i pena joj je izlazila iz usta, ispričali su članovi porodice.

- Gledala me je pravo u oči, smejao se i vikao: “Ubio sam ti majku, sve mi je oduzela!” - započela je svoju ispovest ćerka Dragice Vasić.

Tog kobnog dana Miodrag je Dragicu pozvao telefonom i pretio da će da je ubije ako samo još jednom kroči u dvorište.

-Dragica je potom pozvala mene, videla sam propušten poziv i odmah sam je pozvala. Išla je do ambulante, a zatim se uputila do kuće da se, kako mi je rekla, raspravi sa Miodragom. Bilo je 11 sati i 44 minuta kad smo se čule, već je bila ispred dvorišta. Savetovala sam je da pozove policiju. Petnaestak minuta kasnije sa sinom sam kolima krenula do prodavnice. Prošli smo pored kuće. Videla sam Miodraga, ali ne i majku, iako mi je rekla da će biti tu – ispričala nam je ćerka ubijene.

Objasnila je da je ipak odlučila da svrati u Miodragovo dvorište i proveri šta se dešava između njega i njene majke.

- Nešto mi je bilo čudno, kao da sam predosetila, pa sam vratila auto u rikverc, ušla sam kroz veliku kapiju. Gledam, u prvi mah ja nju uopšte nisam videla, samo njega i nešto zeleno na zemlji. On mi odmahuje rukom da se pomerim, i tada shvatam da je moja majka dole. Krenem, dolazim na metar od njih, vidim majku modru, pena joj na usta izlazi. Oduzele su mi se noge, pala sam i počela da kukam i plačem, nisam mogla da ustanem. On je i dalje drži, ja vičem da je ubio i da je pusti više. Otišla sam do auta da uzmem telefon i pozovem policiju. Na ulazu u dvorište sam ponovo pala, sin mi je pomogao. Sreća, jer da nije morao da pomogne meni, ko zna šta bi se desilo, možda bi još neko stradao – objašnjava ona.

Da se nešto loše dešava čula su i Miodragovi sinovi. Stariji je ubrzo došao i jedva je uspeo da Miodraga skloni sa Dragice.

- Sin ga je odvajao od nje, a on nastavljao da je davi jednom rukom. Tada sam počela da ga šutiram da se pomeri. Kad ga je konačno udaljio, moj suprug, moj sin i ja, uz pomoć još jednog dečka, ubacili smo majku u auto i odvezli je u bolnicu u Smederevo – svedoči ćerka ubijene.

- Zamislite kakav je to monstrum, da smejući se, davi mrtvu ženu i ne može da se zaustavi. Davio je sigurno deset minuta, i više… Izjavio je da je prvo hteo da uđe u kuću i uzme nož da je zakolje. Ne znam kako je uspeo da je nadjača, ali mislim da se ona saplela na ruže, patika joj je bila izuvena – kaže Nenad Cvetković, sin ubijene Dragice Vasić.



Majka mu nikada nije rekla da joj je Miodrag pretio, ali preko sestre zna da je poslednjih meseci uznemiravao.

- Laž je da je moja majka ubijena zbog para, ona Miodragu ništa nije dugovala. Ovih deset ari je majka kupila još 2005. godine, kada nije bila ni u kakvoj vezi sa njim. U međuvremenu, oni su se upoznali i odlučili na zajednički život. Tu su zajedno izgradili kuću i pomoćni objekat, a potom kupili i plac iza gde su podigli halu. Vlasništvo je bilo zajedničko. Kako nije bio u kontaktu sa svojim sinovima, Miodrag je 2008. odlučio da Dragici pokloni svoju polovinu, za šta postoji ugovor o poklonu. I ona se uknjižila kao vlasnica 10 ari placa, kuće, pomoćne zgrade, znači svega ovoga. A on je imao pravo doživotnog uživanja. Dogovor je bio i da on zadrži deo iza, tu halu i tih pet ili šest ari – pojašnjava Nenad šta se dešavalo pre sedamanaest godina.

Rastali su se, jer ona nije više mogla da živi sa njim, kažu Dragičina deca.

Kako tvrde, iako je kuća bila njena, otišla je prvo u inostranstvo, a kad se vratila živela je privatno u Smederevu.

Nije želela da ima bilo kakav kontakt sa njim, a da bi izbegla probleme, pre oko sedam godina su se dogovorili da joj Miodrag isplati 35.000 evra za tu imovinu i da sve ostane njemu. Dao joj je kaparu od 5.000 evra, ali ostatak novca, nikada nije isplatio.

-To zna i njegov mlađi sin, inače moj najbolji prijatelj, jer je prisustvovao dogovoru. Miodrag je čak imao ideju da imovinu proda trećem licu, ali je od toga odustao. U međuvremenu, pre jedno godinu dana, ona više nije mogla finansijski da izdrži, i želela je da se vrati na svoje imanje. Dogovorili su se da se useli u pomoćni objekat, a da Miodrag nastavi da živi u kući, i da nemaju nikakvog kontakta. Tako je i bilo. Počela je vremenom da oprema tu pomoćnu zgradu, jer je on prethodno sve isprodavao. Ali, gotovo da tu uopšte nije noćila. Čuvala je svog dedu u Lugavčini, gde je provodila najveći deo vremena, a često bi prespavala i kod ćerke koja živi ovde blizu. Kući je spavala možda ukupno desetak noći – nastavlja Nenad.

Godinama ga je, tvrdi, izbegavala, ali nije mogla da se odrekne svoje imovine.

-Miodrag je poznat po tome da je imao prgav jezik, preku narav. Posvađao se sa pola sela, sa sopstvenom decom nije bio u dobrim odnosima. Insistirao je na tome da mu se Dragica vrati, ali ona to stvarno nije želela. Bili su zajedno nekih pet ili šest godina godina, i ona je to prekinula. Želela je samo da sredi svoj život. Posebno je uživala poslednja dva i po meseca od kako joj se rodilo praunuče, moje unuče, potpuno mu se posvetila. U dobrim odnosima je ostala i sa tatom, iako su razvedeni, ima dvadesetak godina. Nije zaslužila da ovako završi – zaključuje Nenad.

Autor: Snežana Milovanov