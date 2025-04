TRI GODINE SILOVAO ROĐAKU! Zastrašujući detalji obljube kod Ivanjice: Predatoru preti ROBIJA

Više javno tužilaštvo u Čačku podiglo je krivičnu prijavu protiv LJ.L. (65) iz sela u okolini Ivanjice zbog sumnje da je obljubio maloletnu devojčicu (15) iz sela u okolini Lučana.

- Ivanjičanin se sumnjiči da je navedeno krivično delo izvršio tokom 2023, 2024, i početkom 2025. godine na teritoriji sela ivanjičke opštine, u kom je devojčica boravila sa porodicom. On ju je vozio do škole ili do prodavnice i tada je došlo do fizičkog kontakta između njih, a jednom prilikom odvezao ju je i do svoje kuće u kojoj su boravili sami, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

U rodbinskoj vezi sa devojčicom

Prema dobijenim informacijama, osumnjičeni muškarac je u daljim rodbinskim vezama sa ocem maloletne devojčice.

Slučaj je policiji prijavljen u januaru ove godine, nakon čega je osumnjičenom oduzet mobilni telefon, koji mu je nakon veštačenja vraćen. Devojčica je obavila ginekološke i psihološke preglede.

Nakon preduzetih mera i radnji osumnjičeni je uhapšen 31. marta u večernjim časovima, a njemu je tada određeno zadržavanje do 48 sati.

Ivanjičaninu LJ.L. je 02. aprila određen pritvor u trajanju od 30 dana.

Autor: D.B.