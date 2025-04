'MILIJE MI JE DA SAM DANAS JA NA OPTUŽENIČKOJ KLUPI NEGO DA SU ONI POD ZEMLJOM' Zvicerov prljavi policajac izveden pred sud zbog mučenja 'škljaraca'!

U Crnoj Gori se sudi Petru Lazoviću i njegovom kolegi Jugoslavu Raičeviću zbog optužbi da su vršili torturu nad MIlom Jovanovićem i Jovanom Mrvaljevićem.

Milije mi je da sam ja danas na optuženičkoj klupi, nego da su se pod zemljom našli oni koje su navodni oštećeni iz ovog postupka planirali da ubiju, kazao je juče u sudnici Osnovnog suda u Crnoj Gori policajac Petar Lazović.

On i njegov kolega Jugoslav Raičević pred sudijom Ilijom Radulovićem odgovaraju zbog mučenja navodnih pripadnika škaljarskog klana Mila Jovanovića i Jovana Mrvaljevića.

Obojica su negirali krivicu, tvrdeći da je taj postupak pokrenut kako bi ih diskreditovali.

Na početku glavnog pretresa, sudija Radulović kazao je da je, na osnovu naredbe sa prethodnog ročišta, tužilaštvo dostavilo izjašnjenje o načinu na koji su pribavljeni transkripti sa Skaj aplikacije. Objasnio je da se Specijalno državno tužilaštvo obratilo pravosudnim organima Francuske i kao odgovor na tu zamolnicu za pružanje pravne pomoći dostavljena im je komunikacija između Petra Lazovića, Radoja Zvicera, Ljuba Milovića i drugih.

Obrazlažući zbog čega odbija predlog branilaca okrivljenih da se iz spisa tog predmeta izdvoje dva CD-a sa transkriptima sa Skaj aplikacije, sudija je rekao da je “činjenica da to može biti elektronski dokaz, što bi mogli da podvedemo pod dokaze koje koristimo u crnogorskom zakonu”.

Podsetimo, Milo Jovanović, navodni član škaljarskog klana i Jovan Mrvaljević optužili su pripadnike tadašnjeg Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK) Crne Gore da su ih 30. decembra 2020. tukli, maltretirali, mučili, ucenjivali, pretili silovanjem i ubistvom, ali i da će nauditi njihovim porodicama, tražeći da lažno svedoče da rade za sada pokojnog Kotoranina Jovana Vukotića, šefa klana, i da imaju zadatak da ubiju nekog "kavčanina".

Inače, okrivljeni Petar Lazović uhapšen je u julu 2022. zbog sumnje da je bio deo kavačkog klana i da je odavao poverljive informacije Radoju Zviceru, vođi tog kotorskog klana koji se nalazi u bekstvu. Lazović je sin nekadašnjeg prvog čoveka crnogorske policije Zorana Lazovića.

Obojica okrivljenih su odbila da odgovaraju na pitanja svih osim svojih branilaca.

Lazović je kazao da to čini jer je, nakon što je kod tužiteljke detaljno izneo odbranu i odgovarao na pitanja svih prisutnih, shvatio da njen cilj nije da utvrdi istinu, već da njega procesuira.

- Isti cilj imao je i sud u fazi potvrđivanja optužnice. Razumem i pozadinu krivičnog progona protiv mene - da se kriminalizuje sve ono što smo postigli sektor u kom sam radio i ja, i da se relativiziju naši rezultati - kazao ja on.

Dodao je da su za postignute rezultate dobili priznanje Evropske komisije, ističući da je paradoksalno da se oni protiv kojih su se borili, a koji su, kako tvrdi, planirali izvršenje najtežih krivičnih dela, sada predstavljaju žrtvama.

- Ukazao bih da mi nikada nismo mučili ova lica, niti bilo koja druga. Postupali smo zakonito. Interesantno je da niko ne pominje postupke koji se protiv ovde oštećenih vode za najteža dela, u čijoj realizaciji su sprečeni upravo od mene i mojih kolega. Porazno je da se optužnica zasniva na iskazima onih koji su planirali da uzmu živote drugim licima, u čemu smo ih sprečili - kazao je on.

Odgovarajući na pitanja advokata rekao je da je u automobilu u kom su bili oštećeni, pronađeno oružje sa brušenim brojevima, kombinezon, rukavice, hirurške maske i kriptovani telefon.

- Po našim operativnim saznanjima ova lica pripremala su izvršnje najtežih krivičnih dela i predmeti koji su pronađeni koriste se samo za to - kazao je on.

Advokata je zanimalo i zbog čega su policajci nosili fantomke, pa je Lazović kazao da su to činili i zbog korone.

- Fantomke služe da bi prikrili identitet, zbog bezbednosti nas i naših porodica, a u to vreme bila je korona, pa smo ih nosili i zbog tog razloga - kazao je on dodajući da nikada pred oštećenima nije skidao fantomku, niti im se predstavio imenom i prezimenom.

Objasnio je da su i pre kritičnog događaja imali operativna saznanja da je Mrvaljević pripadnik jedne kriminalne organizacije, ali da ne zna koje tačno, “jer mu nije bitno koja je”.

Iako je više puta ponovio da su oštećeni u tom predmetu planirali izvršenje najtežih krivičnih dela, tvrdio je da su ih iz nikšićkog Centra bezbednosti do prostorija Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala, dovezli bez lisica u svojstvu građanina. Kazao je i da te noći nije nosio vojničke čizme, nego patike, kao i svi iz njegovog tima, te da su bili “kežual obučeni”, a naglasio da su uvek bili jednoobrazno obučeni, i imali istu ili sličnu garderobu i fantomke.

Njegov kolega Jugoslav Raičević istakao je da jezički razume optužnicu, ali da ne priznaje krivicu, niti se oseća krivim.

- Ne osećam se krivim, a siguran sam da će ovaj sud to utvrditi... Prvi put u životu sam te noći video Mrvaljevića. Požalio se da ima dijabetes, nakon toga smo postupili jedino kako je bilo moguće - ljudski i profesionlano, poveli ga u bolnicu. Iz ove pozicije, iako nisam doktor, mislim da se njemu te noći više išlo u bolnicu nego u policiju - rekao je Raičević.

On je ocenio da je optužnica sastavljena da ga diskredituje.

- Nisam znao ko je ovo lice, ali sam siguran da je ovo ispričao da našteti meni lično i diskredituje me, a ne znam da li sebi može na ovaj način da olakša u postupcima koji se vode protiv njega - rekao je on.

Dodao je i da nije znao da je u pitanju pripadnik kriminalne organizacije: “Iskreno da kažem delovao mi je kao neki klinac”,

Sudija je tražio da Raičević priđe, kako bi utvrdili koju boju očiju ima taj optuženi, s obzirom na to da je oštećeni tvrdio da on ima izrazito svetlo plave ili zelene oči. Nakon toga konstatovano je da je boja njegovih očiju kestenjasta.

Kada mu je sudija pročitao Lazovićev iskaz, Raičević je rekao da nema prigovor, ali ima pojašnjenje:

- Tim nije bio njegov. Imao sam načelnika Mirka Banovića i bio sam vođa jedne grupe, druge je vođa bio Ivan Đoković i tako redom, da ne nabrajam - kazao je on.

Lazović je tada pojasnio da je, kada je opisivao tim službenika, iako je rekao “moj tim”, mslio na tim kojem pripada, a ne koji on vodi.

- Jer ja svakako nisam bio vođa tog tima, niti bilo kome nadređeni, a to su mi sve bili drugovi i prijatelji. Od svih ljudi u Sektoru ja sam imao najmanje ingerencije, sve sam slušao - kazao je on, dodajući da se to u javnosti drugačije predstavlja.

Pravna zastupnica oštećenih, advokatica Tatjana Pavličić, rekla je da su se okrivljeni izjašnjavali u cilju diskreditacije oštećenih, te da zbog toga mora da ukaže da Jovanović i Mrvaljević nijesu uhapšeni 30. ni 31. decembra 2020., kada su prema optužnici mučeni, niti ikada procesuirani zbog oružja pronađenog u automobilu:

“Predmeti koji su pronađeni nisu u vlasništvu nijednog od njih, jer da jesu bili bi procesuirani”.

Autor: Aleksandra Aras