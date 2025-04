NA DANAŠNJI DAN PREMINUO BRAT OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO DANKE ILIĆ: Izgovorio rečenicu koja je bila NADA, pominjao džak i dete

Dalibor Dragijević, brat Dejana Dragijevića, jednog od dvojice optuženih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić 26. marta u Banjskom Polju, nakon hapšenja je dao iskaz u Policijskoj upravi u Boru, a u tužilaštvu nije saslušan jer je preminuo 07. aprila 2024. godine tokom policijskog zadržavanja.

Dalibor Dragijević preminuo je 07. aprila 2024. godine od posledica infarkta. On je samo dan pre smrti bio uhapšen, zajedno sa ocem Radoslavom, pod sumnjom da je pomogao bratu Dejanu da premesti telo ubijene Danke Ilić.

Dalibor je saslušan 6. aprila i rekao je da je njegov brat Dejan Dragijević kobnog 26. marta bio na poslu u "Vodovodu", gde je radio u prvoj smeni od sedam do 15 sati, a da je tog dana kući došao u 15.30 sati.

-Primenio sam promene u njegovom ponašanju, bio je uznemiren. Nije mi rekao šta je razlog tome, a kasnije sam na televiziji čuo da je neko dete nestalo u Banjskom Polju- rekao je on tada i dodao:

Koliko se sećam, 28. aprila posle 16 sati, Dejan je svojim "pežoom 307 plave boje došao kući i tada sam u gepeku njegovog automobila video džak bele boje. Pitao sam ga šta je u džaku, a on mi je rekao da se u njemu nalazi dete. Nije mi bilo dobro, pitao sam ga šta to radi, kakvo je to dete, a on mi je rekao da su dete zgazili autom, pa pokupili. Tada je tu bio i naš otac Radoslav Dragijević, on je takođe video džak u gepeku - ispričao je Dragijević.

Kako je ispričao u policiji, pitao je brata Dejana šta će da rade, a onda su se dogovorili da džak sa detetom zajedno odnesu u napuštenu kuću na novom Zlotskom putu, da su tada otišli automobilom i ostavili džak u prizemlju te kuće, tako što su ga samo spustili na pod, a da su se nakon toga vratili kući.

- Ne sećam se koji je dan bio, ali znam da je bilo pre nešto što je moj brat Dejan uhapšen. Brat mi je rekao da je uzeo džak sa telom deteta iz kuće gde smo ga ostavili i svojim "pežoom" i da ga je prevezao i zakopao negde u blizini Brestovačkog mosta - zaključio je Dragijević.

Podsetimo, Apelacioni sud u Nišu po drugi put je ukinuo optužnicu protiv Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, koje Više tužilaštvo u Zaječaru tereti da su 26. marta prošle godine u Banjskom Polju kod Bora ubili malu Danku (2)!

Kako je u Apelacionom sudu objašnjeno prvostepeni sud ponovo nije postupao po uputstvima koja su mu data nakon što je u decembru prošle godine ukinuto rešenje o potvrđivanju optužnice.

Autor: D.B.