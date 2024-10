U DŽAKU JE TELO DETETA: Brat osumnjičenog za UBISTVO male Danke pre smrti policiji dao JEZIVO PRIZNANJE!

Dalibor Dragijević, brat Dejana Dragijevića, jednog od dvojice optuženih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić 26. marta u Banjskom Polju, nakon hapšenja je dao iskaz u Policijskoj upravi u Boru, a u tužilaštvu nije saslušan jer je preminuo tokom policijskog zadržavanja.

U optužnici za ubistvo Danke Ilić, do koje je došao Telegraf.rs, nalazi se i iskaz Dalibora Dragijevića iz policije u kom je optužio brata da je ubio dete.

On je saslušan 6. aprila i rekao je da je njegov brat Dejan Dragijević kobnog 26. marta bio na poslu u "Vodovodu", gde je radio u prvoj smeni od sedam do 15 asti, a da je tog dana kući došao u 15.30 sati.

- Primenio sam promene u njegovom ponašanju, bio je uznemiren. Nije mi rekao šta je razlog tome, a kasnije sam na televiziji čuo da je neko dete nestalo u Banjskom Polju. Koliko se sećam, 28. aprila posle 16 sati, Dejan je svojim "pežoom 3072 plave boje došao kući i tada sam u gepeku njegovog automobila video džak bele boje. Pitao sam ga šta je u džaku, a on mi je rekao da se u njemu nalazi dete. Nije mi bilo dobro, pitao sam ga šta to radi, kakvo je to dete, a on mi je rekao da su dete zgazili autom, pa pokupili. Tada je tu bio i naš otac Radoslav Dragijević, on je takođe video džak u gepeku - ispričao je Dragijević.

Kako je ispričao u policiji, pitao je brata Dejana šta će da rade, a onda su se dogovorili da džak sa detetom zajedno odnesu u napuštenu kuću na novom Zlotskom putu, da su tada otišli automobilom i oatsvili džak u prizemlju te kuće, tako što su ga samo spustili na pod, a da su se nakon toga vratili kući.

- Ne sećam se koji je dan bio, ali znam da je bilo pre nešto što je moj brat Dejan uhapšen. Brat mi je rekao da je uzeo džak sa telom deteta iz kuće gde smo ga ostavili i svojim "pežoom" i da ga je prevezao i zakopao negde u blizini Brestovačkog mosta - zaključio je Dragijević.

Telegraf.rs, napominje da optužnica koja je podignuta za ubistvo Danka Ilić još nije pravosnažna, te da postoji mogućnost da je sud vrati na dopunjavanje.

Autor: Iva Besarabić