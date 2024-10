PRED SMRT OTKRIO GDE JE TELO?! Brat osumnjičenog za ubistvo male Danke policiji ispričao da je više puta premešteno!

Brat okrivljenog za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić Dejana Dragijevića Dalibor Dragijević pre smrti je u policiji ispričao da je njegov brat telo devojčice dovezao u porodičnu kuću, da su ga potom preneli u napuštenu porodičnu kuću, a da je nakon toga zakopano negde u blizini Brestovačkog mosta.

12. oktobra, Dalibor Dragijević je dao iskaz u policijskoj upravi u Boru, a u tužilaštvu nije saslušan jer je preminuo tokom trajanja policijskog zadržavanja. U optužnici za ubistvo Danke Ilić, do koje je došao Telegraf.rs, a koja još nije potvrđena, te je podložna dopuni, nalazi se i iskaz Dragijevića u kom je optužio brata da je ubio dete.

On je 6. aprila u policiji rekao da je njegov brat Dejan Dragijević kobnog 26. marta došao kući oko 15.30 sati i da je primetio promene u njegovom ponašanju, ali da mu brat nije rekao šta je razlog tome, a da je kasnije na televiziji video da je nestalo dete.

On je rekao da je njegov brat 28. aprila svojim "pežoom" došao kući i da je tada u gepeku video džak bele boje. Kada je pitao brata šta je u džaku, Dejan Dragijević mu je rekao da je unutra dete.

- Nije mi bilo dobro, pitao sam ga šta to radi, kakvo je to dete, a on mi je rekao da su dete zgazili autom, pa pokupili. Tada je tu bio i naš otac Radoslav Dragijević, on je takođe video džak u gepeku - ispričao je Dragijević.

Kako je ispričao u policiji, pitao je brata Dejana šta će da rade, a onda su se dogovorili da džak sa detetom zajedno odnesu u napuštenu kuću na novom Zlotskom putu, da su tada otišli automobilom i ostavili džak u prizemlju te kuće, tako što su ga samo spustili na pod, a da su se nakon toga vratili kući. Istakao je da se ne seća kog je to dana bilo, ali da je siguran da se sve odigralo pre nego što je Dejan uhapšen.

- Brat mi je rekao da je uzeo džak sa telom deteta iz kuće gde smo ga ostavili i svojim "pežoom" i da ga je prevezao i zakopao negde u blizini Brestovačkog mosta - zaključio je Dragijević.

Autor: Iva Besarabić