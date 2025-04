NIKO NE ZNA GDE JE NEMILOSRDNI 'VLADAR' KARABURME: Jedan ubica tvrdi da ga je video!

Od svih pripadnika nekada najmoćnije mafijaške organizacije na Balkanu ni danas se ništa ne zna o Ninoslavu Konstantinoviću.

Zloglasni zemunski klan koji su vodili Dušan Spasojević zvani "Šiptar", Milan Luković Kum, kao i Milorad Ulemek Legija, srušen je 2003. godine u akciji "Sablja" nakon atentata na tadašnjeg premijera Zorana Đinđića. Spasojević i Luković su ubijeni u policijskoj akciji, dok Legija služi kaznu za ubistvo Đinđića u srpskom zatvoru.

I dok su i ostali članovi zemunskog klana ili u zatvorima ili ubijeni, jedan "istaknuti" pripadnik ove kriminalne organizacije nikada nije pronađen ni živ ni mrtav - jedan od vođa i egzekutora klana Ninoslav "Nino" Konstatinović (43).

Vladao Karaburmom

Ninoslav Konstatinović se tokom vladavine Dušana Spasojevića beogradskim podzemljem brzo uzdigao u vođu ogranka zemunskog klana na Karaburmi. Bio je glavni distributer heroina u tom delu grada i za račun Spasojevića je pod svojom kontrolom držao celu mrežu sitnih dilera. Za njega se veruje da je učestvovao u najmanje tri likvidacije - Slobodana Radosavljevića Bulketa, Gorana Trajkovića i Aleksandra Ristića.

"Zemunci" su prema žrtvama bili toliko nemilosrdni da je Radosavljević izdahnuo od batina koje je dobio. Njega su u junu 2002. godine oteli ljudi iz Konstatinovićeve grupe i odveli ga u garažu Ninoslavove kuće u Ovči, gde su ga fizički maltretirali i mučili. Kada je izdahnuo od nanetih povreda, umotali su ga u itison i odneli u šumu u Kovilovu gde su ga zakopali.

"Zakopali smo ga pored auto-puta"

Međutim, nakon ubistva Đinđića u kojem je takođe imao udela jer se veruje da je on taj koji je proveravao i odabrao lokaciju atentata (zbog čega je u odsustvu osuđen na 35 godina), Konstatinoviću se gubi svaki trag.

O njemu se godinama ništa nije čulo, sve dok u Zagrebu 2010. godine nije ranjen, a potom i uhapšen, u to vreme takođe odbegli pripadnik klana Sretko Kalinić, a ubrzo nakon njega i "zemunac" s kojim se skrivao i koji ga je i ranio - Miloš Simović.

Po priči Kalinića, Konstatinović se dugo skrivao upravo s njih dvojicom, ali je onda navodno postao teret dojučerašnjim "saborcima". Sretko je tada tvrdio da ga je ubio Simović, a da su njegovo telo potom zakopali u blizini autoputa Beograd - Zagreb. Policija je nekoliko puta prekopavala mesto koje je ovaj "zemunac" označio, ali telo Ninoslava Konstantinovića nije pronađeno i on je i dalje zvanično u bekstvu i na poternici.

Ubija(o) za čuvenu italijansku mafiju?

Kružile su i priče da je Nino nakon akcije "Sablja" pobegao u Holandiju, da bi se zatim preselio u Italiju, gde je pristupio čuvenoj napuljskoj mafiji Kamora. Bio je njihov čovek za egzekucije, kao što je radio i u Beogradu, samo što je na Apeninima pucao dok je vozio skuter, kako bi lakše pobegao sa lica mesta.

I sam Nino je krajem 20. veka bio žrtva pokušaja likvidacije iz vozila, međutim uspeo je da preživi uz nekoliko rana.

"Nasmejani ubica" tvrdi da i dalje likvidira!

"Nasmejani ubica" Čaba Der, koji u zatvoru u Mađarskoj služi doživotnu kaznu izneo je u svom pismu šokantne tvrdnje ove godine povodom Konstatinovića.

Prema rečima Dera, u iznajmljenom stanu u Budimpešti u kom je živeo, pokušao je da ga ubije poslednji odbegli "zemunac", o čijoj se sudbini gotovo da ništa ni ne zna već 18 godina. On je u svom pismu bacio novu sumnju da je zloglasni "zemunac" i dalje živ jer iako ne navodi kad se napad dogodio, poznato je da je on iz zatvora, u kom je služio kaznu za ubistvo Branislava Jelačića, izašao tek 2017. i da je samo dve godine bio na slobodi, pa se pretpostavlja da je do navodnog napada došlo u tom periodu.

"Egzekutor koji je upao u moj stan na sebi je imao kačket i naočare, na donjem delu lica tačno sam prepoznao da je to bio Ninoslav Konstantinović Nino. Nakon što sam ušao u iznajmljeni stan, Ninoslav Konstantinović je ušao za mnom, ispod duksa izvadio pištolj na koji je bio montiran prigušivač i ciljao je u mene. Kako bih ga zaustavio u nameri da me likvidira, zgrabio sam ga za ruku i u toj borbi pištolj je opalio, ali me metak nije pogodio, završio je u zidu u predsoblju", navodi Der u svom pismu

"Nakon pucnja, pištolj je zakazao i samo zahvaljujući tome sam ostao živ", tvrdi Čaba, koji optužuje da je Konstantinovića na njega poslao Alan Kožar, vođa barske kriminalne grupe jako bliske "škaljarcima" koji je ubijen prošle godine na Krfu i potvrđuje priču da je Konstatinović živ i da radi za italijansku mafiju kao plaćeni ubica.

Ove tvrdnje nikada nisu potvrđene, a Ninoslav Konstatinović ostaje i dalje misterija i poslednji odbegli član zemunskog klana.

Autor: Aleksandra Aras