Terza više ne zna koga voli: Posle svega ipak promenio ploču, evo šta sad misli o Sofiji nakon svega! (VIDEO)

Ni sam ne zna više!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka je pročitala naredno pitanje za Stefana Karića.

- Zašto ne podnosiš Zolu? Govoriš da se on prodao za male pare, da li je to zbog Matore? Zašto bi on imao obzira prema njoj ako je ona bila s njegovim devojkama? - glasilo je pitanje.

- Nikada to nisam rekao u životu, niti mi je palo na pamet da je ušao zbog Stefani. Da me uvredio jeste, od svih sam to mogao da očekujem, ali od njega. Zola ima pravo da ne voli Matoru - rekao je Stefan.

Naredno pitanje bilo je za Terzu.

- Da li ti je drago što je Sofija posle svega ispala gospođetina za sve tvoje devojke u kući? - glasilo je pitanje.

- Ostala je dostojanstvena i svaka joj čast na tome. Sve najlepše joj želim - rekao je Terza.

- Sanja je rekla Jeleni: ''Pozdrav za Jelninog deku, nadam se da će te sačekati''. Šta ti tu nije jasno? - glasilo je pitanje.

- Sve mi jasno - rekao je Marko.

- Čuli smo koliko je ona monstruozna i šta sve priča. Marko je više puta istakao da nije Sanja lepo shvaćena - rekla je Jelena.

- Ja ne znam šta je loše. Ona je pričala da je vezana za svog deku i ne vidim problem u tome - rekla je Sanja.

- Mrš bre, nemoj da mi prilaziš - rekla je Ena.

Autor: N.Panić