ŠOK ŽA ŠOKOM: Gastoz menja priče iz minuta u minut, nakon raskida priznao da ne može bez Anđele! (VIDEO)

Više ni sam ne zna šta hoće!

Tokom emisije "Pretres nedelje" došlo je do opšten haosa zbog odnosa Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, nakon što je voditelj Milan Milošević otkrio šta je sve Gastoz sinoć pričao u "Šiša baru".

- Evo ljutimo moja, Mića te podržava - rekla je Anđela.

- Samo se ti nerviraš oko komentara drugih ljudi. Mene ovo ne dotiče, ja ih ni ne slušam. Šta se hvataš za njih? Uhvati se za ono što je meni bitno, ne okreće i ne pravi me budalom - dodao je Gastoz.

- Ti si rekao da si se ohladio - poručila je Anđela.

- Praviš me budalom. Rekao sam ti da mi daš pet nedelja, da ode svako svojoj kući i da rešim sve stvari - govorio je Gastoz.

- Ljudi, oni su nas fortali mesec dana da su u vezi, ostavite mogućnost jer ja pratim njega kako radi - dodao je Ivan Marinković.

- Mi izađemo i on ne vidi dokaz da je dečko bio sa mnom, pa on ako me sretne u "Narod pita" ima da me ljubi od usana do stopala. Ja se njemu neću javiti. Ako uopšte budem i došla u emisiju gde si ti - govorila je Anđela.

- Ja ću da te kidanpujem. Zar ti i ja ne idemo na putovanje zajedno? Obećali smo jedno drugome, to moramo da odemo. ti biraš, a ja plaćam - rekao je Gastoz.

- Nećeš da me hvataš na ovo - dodala je ona.

- Treba da kažeš da me voliš, želiš, da ćeš da ispoštuješ pet nedelja - dodao je Gastoz.

- Ti si meni rekao da si se ohladio, a sad se čudiš što se ja nerviram - rekla je Anđela.

- Ali to je promenljivo. Ja sam rekao i Darku da ću možda sledeće nedelje da je zaprosim, nama ovo nije prvi put... Ne može, volimo se - govorio je Gastoz.

- Da li imaš svest koliko me ponižavaš?

- Rekao sam u hotelu i ovde, ja ne mogu bez tebe, ali ne mogu ni sa tobom. Ne želim da mi menjamo naš odnos - rekao je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić