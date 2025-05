Majku je šutnuo čim je video na vratima: Sin žene koja je spasila život ženi iz Arilja, dete jurio po pomoć

Porodično nasilje koje je potreslo Arilje 18. maja, izazvalo je snažnu reakciju javnosti i pokrenulo mnoga pitanja o bezbednosti žrtava porodičnog nasilja.

U centru ovog incidenta nalazi se Darko N. (34), koji je, prema dostupnim informacijama, brutalno pretukao bivšu suprugu K. N. (27), potom je gurnuo sa visine od oko četiri metra, i fizički nasrnuo na stanodavku G.G. (58) koja je pokušala da pomogne žrtvi.

Sve se dogodilo u prisustvu maloletnog deteta, sina Darka N. i K. N. koji je, u pokušaju da spasi mamu, otrčao do stanodavke koja živi u prizemlju i rekao joj: "Tata bije mamu".

Nasilje pred očima deteta

Porodično nasilje se odigralo u večernjim satima, između 19 i 20 časova, u naselju Grude. Darko N. je došao u kuću u kojoj je njegova bivša supruga živela kao podstanarka sa njihovim detetom. Prvo je došlo do verbalne rasprave, koja je ubrzo eskalirala u fizičko nasilje. Prilikom napada, Darko je, kako se sumnja, udarao pesnicama svoju bivšu subrugu K. N. i bacao nameštaj kroz prozor.

Njihov sin je, izbezumljeno istrčao iz stana i alarmirao stanodavku G. G, koja je potrčala do stana u želji da pomogne. Kada je otvorila vrata i videla nasilje koje se odigravalo u tom trenutku, Darko N. je, kako se sumnja, nesrećnu ženu šutnuo i ona je pala prvo na krov njene terase, a zatim i na travu.

Teško povređena žena, uspela je da se odvuče do kuće i pozove policiju, kako bi prijavila nasilje, koja je ubrzo stigla na lice mesta, a njenog sina A. G. pozvale su komšije. U jednom trenutku, kada je policija stigla na lice mesta, Darko N. je bivšu suprugu bacio sa spoljnog stepeništa kuće, sa visine procenjene na oko četiri metra.

Prema rečima A. G. nasilnik je, kada je stigla policija, zgrabio svoju bivšu ženu i bacio je sa stepeništa na beton uz reči: "Vodite ovo g...o!"

Nakon napada, Darko N. se zabarikadirao u kući, preteći noževima, a policija ga je, nakon pregovora, uhapsila.

Žrtve i posledice

K. N. je zadobila teške telesne povrede u vidu preloma baze lobanje, kao i pršljenova L1 i L3. Njeno zdravstveno stanje je, prema navodima, stabilno. Stanodavka G.G. takođe je hospitalizovana sa povredama kičme, a dečak koji je svedočio incidentu, srećom, nije fizički povređen.

Počinilac i ranija kaznena istorija

Darko N. je lice sa obimnim kriminalnim dosijeom. Prema informacijama koje su se pojavile u medijima, nedavno je pušten iz zatvora gde je služio kaznu upravo zbog nasilja u porodici. Ova činjenica posebno je zabrinjavajuća u kontekstu ponovnog i težeg nasilja koje se dogodilo nedugo po njegovom izlasku iz zatvora. Otvorena su pitanja o adekvatnosti nadzora nad visokorizičnim osobama nakon izdržane kazne.

Ministarstvo unutrašnjih poslova intervenisalo je brzo - Darko N. je uhapšen nakon pregovora sa policijskim timom. Dalji tok istrage vodiće nadležni pravosudni organi, koji će kvalifikovati dela i odlučivati o daljem procesuiranju.

Izjave svedoka na ovo očigledno nasilje

Sin povređene stanodavke A. G. ispričao je situaciju koju je zatekao nakon što su ga komšije obavestile o jezivom nasilju koje se dogodilo u njegovom domu.

- Ja nisam bio tu kada se to dogodilo, dete, sin (6) je istrčao do moje majke koja živi dole i reklo joj: "Tata bije mamu". Moja majka je potrcala gore da pomogne kada ju je on bacio, skotrljala se niz krov i pala na travu. U bolnici je sada. Uspela je da se uvuče u kuću, zaključa i pozove policiju- ispričao je on.

Prema njegovom rečima, nasilnik je svoju bivšu suprugu tukao, udarao joj glavom po celom stanu, svuda ima krvi.

- Neverovatno mi je da niko od komšija nije pritrčao da pomogne, da se umeša... Dete je kod njenih sada, a ovde je živela kao podstanarka. Ona je jadna izgubila i svest tu na betonu. Samo da obe budu dobro. Ja kad sam došao moja majka je bila na kevetu u velikim bolovima, oko 18h popodne je došao. Kad je video moju majku na vratima pitao je: "Šta ćes ti ovde" i šutnuo je -rekao je sin povređene žene i dodao da mu je žao što nije bio tu.

Autor: S.M.