SAMO SAM ČUO 'JOOOOJ', A POLICAJAC KAŽE 'ONA JE MRTVA': Progovorio stanodavac mušakrca iz Leštana koji je uhapšen zbog ubistva žene!

U naslju Leštane u Beogradu, policija je u sredu 28. maja, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila D.M. (57) jer je, kako nezvanično saznajemo, krajem prošle godine udavio svoju vanbračnu partnerku D.C. Sumnja se da je D.M. i ranije zlostavljao nesrećnu ženu, pa će mu se na teret staviti najteže krivično delo - teško ubistvo za koje mu preti doživotni zatvor.

Zločin se dogodio krajem 2024. godine u iznajmljenoj sobi u naselju Leštane. Milivoje Stevanović, vlasnik kuće u kojoj su D.M. i D.C. živeli kao podstanari, ispričao je za Kurir jezive detalje večeri kada je D.C. izgubila život.

– Kobnog dana sam samo čuo „jooooj“. Iz sna me je probudila policija i Hitna pomoć, sišao sam sa sprata i onda me je sačekala policija, jedan od službenika mi je rekao: „Ona je mrtva“ – ispričao je potreseni Milivoje, koji se još uvek oporavlja od šoka, iako je od nesrećnog događaja prošlo nekoliko meseci.

Milivoje kaže da prizor koji je zatekao nikada neće zaboraviti. D.C. je, prema njegovim rečima, ležala na podu, a ono što ga je najviše zaprepastilo jeste ponašanje njenog partnera.

– Ležala je na podu sobe, sa napola skinutim helankama. Nije bilo ni traga borbe, ni vike, ni panike. Samo tišina. A on... hladnokrvan kao led. Nije pokazivao ni trunku kajanja, ni uzbuđenja. Kao da mu je sve bilo svejedno - priseća se Milivoje.

Milivoje svoju pokojnu podstanarku D.C.opisuje kao tihu, blagu i vrednu ženu, koja nikome nije smetala. Navodi da je imala ćerku iz prvog braka, ali da je, kako kaže, ona nikada niije posećivala.

Inače, D.M. i D.C. stanovali su u kući Milivoja Stevanovića nešto manje od godinu dana. Milivoje kaže da je ubijena žena bila mnogo odgovornija od svog emotivnog partnera. Ona je išla na posao, redovno plaćala kiriju, bila je pričljiva, ali je, navodi on, ponekad volela da popije, kao i njen partner.

- Znali su zajedno da popiju, ali to je njihova stvar. Nisam se mnogo mešao u to - rekao je naš sagovornik. Prema njegovim rečima, policija je kobnog dana po obavljenom uviđaju zapečatila sobu u kojoj je D. C. umrla.

- Soba je i dalje zapečaćena, ne znam šta da radim. Ja mesecima ne mogu da je koristim, oseća se i dalje nesnosan smrad. Voleo bih da neko od nadležnih dođe i otpečati je, kako bih mogao da je očistim i izdam nekom drugom. Sad posle svega ovoga i otkirća da je D. M. zapravo udavio ženu, ne verujem da će iko hteti da dođe ovde da stanuje - očajan je Milivoje iz Leštana, dodaojući i da se D. M. posle smrti žene odselio.

- On više ne živi ovde, a otkad je žena umrla, dolazio je kod mene dva puta i tražio nešto, ne sećam se. Ja sam mu rekao da više ne dolazi. Nisam iznenađen što je uhapšen, znao sam da je tukao D. C. i da su se stalno svađali - ispričao nam je Stevanović.

Podsetimo, nakon nastupanja smrti oštećene urađena je obdukcija, a nakon toga i nekoliko veštačenja koja su utvrdila da je D.C. usmrćena davljenjem, a da ju je osumnjčeni prethodno tukao.

D.M. su odmah po ovom saznanju stavljene lisice na ruke po nalogu tužioca.

