Založio ličnu kartu za litar rakije, pa ubio partnerku! Vlasnik kuće užasa u Leštanu otkrio detalje: Dozivala je pomoć

Krajem 2024. godine u beogradskom naselju Leštane, dogodilo se ubistvo žene D.C, a juče, 28. maja uhapšen je njen partner D.M. koji je osumnjičen za ubistvo

Kako se navodi, D.M. (57) je svoju vanrbačnu partnerku ubio u iznajmljenoj sobi kuće Milivoja Stevanovića, koji je ispričao detalje njihovog života, kao i zločina koji se dogodio kobne noći.

- Mislio sam da su muž i žena, izgleda da su bili ljubavnici. On je imao dva ili tri sina, Daca je imala ćerku, fino dete, vaspitano. Oboje su pili, nisu znali da stanu. Često su me komšije pitali zašto to dozvoljavam, pa ne mogu ih ja kontrolisati, odrasli su ljudi, nemam ja ništa sa njima - počeo jeMilivoje.

Kako kaže, kobne noći, oko pola četiri ujutru probudila ga je policija.

- Spavao sam, ne znam ni ko je pozvao policiju. Ona je mučna dozivala upomoć, zapomagala je, ja nisam čuo, ali su čule komšije i zvale verovatno policiju. Kada su došli, ušao sam sa njima, strašno je to šta sam video, odmah sam znao da ju je zadavio.

Nesrećni čovek ističe da nikada neće zaboraviti scenu koju je zatekao kada je ušao u sobu.

- Ležala je, helanke su joj bile svučene napola. Hteo je da je siluje, jastuci su bili pobacani, odmah sam rekao: ''Udavio je!''

Modra bi ležala na stepenicama

Vlasnik sobe u kojoj se dogodio zločin ponavlja koliko je žena propatila, maltretirana je i fizički i psihički.

- Tukao je kako je stigao i rukama i nogama. Često je zapomagala upomoć, izbacivao je napolje, zaticao bih je kako modra leži na stepenicama. Užasno je šta joj je radio, zvala je policiju, zvao sam i ja, ali nisam mogao ništa da učinim.

Kako kaže, oboje su radili, ali je ubijena žena više brinula o kući i lagala je za svog krvnika.

- Često je zvala njegovog šefa, pričala da je bolestan i da ne može da radi, a on je bio mrtav pijan. Govorio sam joj da greši, da ne treba to da radi, ona je samo pričala da mora tako, inače će on dobiti otkaz. Ona ga je branila, a on ju je ubio.

Ličnu kartu dao za litar rakije

Milivoje priča da je D.M. toliko pio i nije mogao bez alkohola, da je u lokalnoj prodavnici založio ličnu kartu kako bi kupio litar rakije.

- Ti vlasnici i rade tu, šta će, dali su mu rakiju, verovali da će platiti. On je dao svoju ličnu kartu kao zalog za flašu rakije. Napio se, napao je, ona se jadna nije ni branila, na kraju je ubio - priča Stevanović i dodaje da je soba i dalje zapečaćena.

- Ne mogu da je koristim, oseća se i dalje smrad. Sve se nadam zvaće me policija da kažu da će doći da otpečate, hoću da je očistim, da probam da izdam nekom drugom, meni je to dodatni prihod, ne zna šta ću da radim - van sebe je Milivoje.

Podsetimo, nakon što je otkrivena smrt D.C. urađena je obdukcija, kao i nekoliko veštačenja koja su utvrdila da je ubijena, zadavljena, a pre toga pretučena. D.M. je odmah uhapšen i očekuje se njegovo saslušanje.

Autor: S.M.