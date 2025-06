Majka troje dece iznela je potresnu ispovest o užasima koji su se dogodili u njenoj porodici i kako je ona saznala da je njen, sada već bivši, muž godinama seksualno zlostavljao svoje najstarije dete.

- To je porodica koja nije uvek bila u najboljem stanju, ali je u svakom slučaju imala neki mir. Desilo se to da je ćerka popila lekove sa nekim izgovorom da može da ima društvo koje ona želi, da je ograničena tome da ne može da ide bilo gde. Ona nije bila neko ko je bežao iz škole i pravio neke veće probleme. Prosto čovek kada se nešto desi traži grešku u sebi - priča ova žena.

Nakon ružnog sna u kome je, kako kaže, tačno videla šta se dešava sa njenom ćerkom i zbog kojeg nije imala mira, pokušala je da isprati šta se dešava.

- Pitala sam je jednom da li se nešto čudno dešava, da li postoji neko čudno ponašanje između nje i tate. Uvek je bilo "ne". Priča se tu završavala i nikada nije išla dublje o tome. Posle nekog vremena sam ubedila sebe da je to prosto bio san i da ni ne znam zašto mi je to palo na pamet - ispričala je ova žena.

Kako kaže, ćerka je imala niz zdravstvenih problema i njeno stanje samo se pogoršavalo.

- Prvo je imala problem sa slepim crevom, dobila je sepsu. Mesec dana je bilo pitanje da li će preživeti ili ne. I posle toga ustanovljena joj je kronova bolest. Bilo mi je teško da se pomirim sa tim da svom detetu ne mogu da pomognem. To mi je bilo najstrašnije. Tada sam uzela psihologa. Na osnovu testova je došao do zaključka da je ključni jedan problem u njenoj porodici. Ključ svega nismo uspeli da saznamo, jer je ona čak i kod psihologa ćutala o tome. Ni psihijatru nije htela da kaže - priča žena.



Kako kaže, bivši muž nije se angažovao ni oko ćerke, ni oko terapije, ali ni oko toga šta se dešava sa njom.

- Kada mu se kaže da ide i kupi lek, uvek pita što mora on to da uradi. Teško je bilo, ne znaš da li tog čoveka voliš ili ne voliš. Donela sam odluku da ne živimo više zajedno, ali da možemo da funkcionišemo zbog dece - priča ova žena.

Prema njenim rečima, deca nisu pokazivala šta misle o razvodu, ali je na društvenim mrežama mogla da vidi da im nije bilo lako.

- Da nešto stvarno nije u redu pomislila sam kada sam videla da su bila zaključana vrata. Ta vrata su uvek otključana. Kada sam ja neke stvari videla... Moje dete se mene toliko ne boji da bi trebalo da se sva trese zato što je otišla kod svog oca i otišla da se kupa. Nisam mogla da verujem šta mi prolazi kroz glavu, mislila sam da ja ludim, prosto zdrav razum ne može da prihvati da se tako nešto dešava. Rekla sam joj da se obuče i da krene kući - priča ova žena.

- Išla sam po kupatilu, tumbala stvari, bilo mi je čudno da njene stvari nisu tu, da nema čistog peškira. Kada je ćerka zaspala, uzela sam telefon i videla te neke poruke koje su mi bile čudne. Posle toga bilo mi je čudno što na nekim aplikacijama ne postoje poruke. Tako sam pozvala svog bivšeg muža i naterala ga mi pokaže svoj telefon, da vidim poruke isključivo sa ćerkom, jer me druge nisu interesovale. On je bio u čudu, zašto ja to tražim, rekao mi je da nisam normalna, nazvao me bolesnicom - priča ova žena.

Kaže da mu je rekla da može da je zove kako hoće, samo da joj pokaže poruke.

- Sumnju je izazvalo to što nije imao nikakve prepiske sa njom. Izraz njegovog lica mi je pokazao koliko je on u tom momentu bio u strahu, jer je video da ja nešto sumnjam i da neću to tek tako da ostavim. Onog momenta kada sam mu pokazala da držim ćerkin otključan telefon u rukama, on je bio bled kao krpa - rekla je.

Probudila je ćerku i insistirala da joj kaže šta se dešava i da je to jedini način da može da joj pomogne.

- Ni u malom mozgu mi nije bilo da je to moglo toliko daleko da ode, a posebno toliko dugo da traje. On je nju počeo da zlostavlja dok je bila jako mala. Seća se toga, tako što pamti mesto gde smo stanovali. To je bilo između njene devete i desete godine. Popila je tablete kada ju je prvi put seksualno zlostavljao. Ja sam te noći shvatila da je moja ćerka bila godinama seksualno zlostavljana od strane rođenog oca - ispričala je žena u svom anonimnom obraćanju.

Postupak protiv zlostavljača je u toku.

Autor: Iva Besarabić