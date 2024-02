POTRESNA ISPOVEST KUME UBIJENOG SAŠE: Mesecima su ga drogirale i trošile njegov novac dok je OMAMLJEN SPAVAO kod kuće

Žena iz Slavonskog Broda, koja tvrdi da je kuma Saše K. iz Doboja, koga su ubili supruga i njen ljubavnik, objavila je potresnu ispovest.

Otkrila je mnoge detalje o Saši koji su do sada bili nepoznati široj javnosti.

- Bio je veseljak, to je prvo što će svako reći o njemu, zračio je dobrotom. Voleo je da sa prijateljima međusobno pravi smicalice i bio je veliki radoholičar. Nisam čula, a niti doživila, nijednu negativnost vezanu za njega. Ćerka A.K. mu je bila miljenica, a onda je doživeo da ga izdaju upravo one do kojih je najviše držao. Ispravan i dobar otac kao što je Saša bio nije zaslužio da ga žena i ćerka drogiraju mesecima kako bi neometano mogle da glume barabe po gradu i troše njegov novac na sramotan način dok on omamljen spava kući - navodi kuma ubijenog u objavi na Fejsbuku.

Navela je da Saša slepo verovao svojoj supruzi A.K. koja je glavna osumnjičena za njegovo brutalno ubistvo.

- Bila je devojka koja je živela u baraci bez struje i pitke vode. Saša je bio dobrostojeći lik. Doveo ju je u vilu, dao joj automobile, neograničen novac, materijalno sve što nije mogla ni da sanja, putovanja, ljubav, stvorili su porodicu, a najvažnije - dao joj je svoje poverenje. A.K. je bila i više nego prosečna, dosta detinjasta i ponašala se nezrelo. Uvek sam komentarisala da će je ćerka A.K. prerasti u svim segmentima. Ali je bio srećan s njom i mi smo je prihvatili takvu. Bar se činio srećan… - navodi se u objavi.

Zbog ovog monstruoznog zločina Sašina ćerka je u jednom danu ostala bez cele svoje porodice.

- Nijedno dete ne bi trebalo da bude isčupano iz svog doma, od svojih roditelja i sestre, svojih igračaka, haljina i pasa, a Sašina T.K. to jeste. I nije jedina, ima ih… Za dan je ostala bez cele svoje porodice - navodi kuma u emotivnoj objavi.

Saša K. je ubijen 29. januara u prepodnevnim satima u Doboju. Telo sa ubodnim ranama pronađeno je u šumi gde je doveden nakon što je omamljen većom dozom tableta u sopstvenoj kući, a potom ubačen u automobil vezanih nogu i ruku i glave oblepljene selotejp trakom.

Prvo su uhapšeni njegova supruga A.K. (32) i njen ljubavnik D. L. (19), a zatim je usledilo šokantno hapšenje maloletne kćerke A.K. (14). Potom je otkriveno i da je sestra prvoosumnjičene imala svoju ulogu u teškom ubistvu.

Maloletna ćerka ubijenog uzimala je lekove od svoje tetke koje je kobne večeri usitnila i pomešala sa limunadom koju je dala ocu. Okružni sud u Doboju dodaje da je namera bila da se žrtva omami i uspava.

Nakon što su tablete počele da deluju i nakon što je Saša K. zaspao, ćerka je ostavila otključana ulazna vrata od kuće i obavestila svoju majku i njenog ljubavnika. Potom su joj rekli da u ide u dnevnu sobu i da zatvori vrata da bi oni ušli u sobu gde je spavao Saša K.

Najkrvaviji deo posla obavili su supruga žrtve i njen ljubavnik.

- Vezali su Sašu. K. tako što su mu oblepili glavu sivom selotejp trakom, a noge i ruke vezali kanapom i selotejp trakom. Zadali su mu par udaraca od kojih je krvario, da bi ga potom izneli iz kuće i automobilom, karavan, odvezli u šumu u neposrednoj blizini izletišta Preslica - navodi tužilaštvo.

Okružni sud u Doboju odredio je jednomesečni pritvor A.K. i D.L.

