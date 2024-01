ROĐAK GA ZVAO DA KAŽE DA JE VIDEO DA SE LJUBE - Ćerka ubijenog Saše otkrila ŠOK DETALJE o maćehi osumnjičenoj za stravičan zločin

Saša Kulišić (46) svirepo je ubijen u Doboju, a za ovaj zločin osumnjičena je njegova žena A. K. (33) i njen ljubavnik D. L. (19) iz Petrova.

Prema prvim saznanjima, oni su planirali Sašino ubistvo, te su sve pripremili do najsitnijih detalja. Zločin je otkriven nakon što je kuma bračnog para prijavila nekoliko časova kasnije da su oni nestali iz kuće.

Oglasila se kćerka ubijenog Saše, koja je odlučila da podeli detalje u koje javnost nije upućena, a tiče se njihovog života i porodičnih odnosa.

- Moj otac je još pre 15 godina otpočeo vanbračnu zajednicu s njom. Važno mi je naglasiti u samom početku da je poznato da je moj otac bio imućan i bogat čovek i jasno je kao dan da je ona od samog početka s njim zbog toga s obzirom da je ona pre njega živela sa samohranom majkom i dve sestre u kući koja nije imala osnovne uslove za život… Sve ove godine su imali miran i normalan život, ovo što se dogodilo sve, apsolutno sve je šokiralo jer to nije moglo ni da se nasluti. Ja sam mu dete iz prvog braka, ali sam živela sa njima 5 godina, a sve posle toga sam ih posećivala, a za sve što ja znam i što zapravo svi znamo da do prevare ni sa jedne strane nije bilo ni reči. Sve do pre tri dana kada je moj rođak tu njegovu ženu video ispred jednog lokala sa nepoznatim dečkom kako se ljubi, pozvao mog oca i rekao mu to, a moj otac u to nije na prvu poverovao. Ne znam šta se tu dogodilo, niko to ne zna – priča T. K. (22) i nastavlja:

- Na šta sam ja digla opštu paniku i digla celu njegovu porodicu da saznamo nešto jer smo njega u tom momentu zvali, nije se javljao, zvali smo njegovu ženu koja se, takođe, nije javljala i to su bili prvi znaci da nešto nije u redu. Uglavnom, saznali smo iz policije da pronađeno telo pripada mom ocu, ali u tom momentu nam još nije bilo jasno zasto nam ta žena ništa ne javlja… – priča potresena kćerka.

Kako kaže, nije verovala da se to stvarno desilo, ali ju je poseta porodičnoj kući razuverila.

- Dok iz policije nismo saznali da je jedna osoba uhapšena tj. dečko od 19. godina navodno ljubavnik dotične, a da je ona u tom momentu u bekstvu. Ja kao ja nisam mogla da poverujem u sve to i krenula sam ka kući mog oca i imala sam šta da vidim i ostala sam sleđena. Kada sam došla, slivala se svuda voda, a niko mi nije otvarao vrata, neko je pre mog dolasaka uklanjao tragove -objašnjava kćerka i dodaje da sumnja da je motiv jedna stvar:

- Jedan jedini motiv svega je što je dotična imala i znala sve o njemu i o novcu i jedini motiv za sve ovo je koristoljublje što će se i dokazati, a njihove dve maloletne kćerke su kod njene sestre – zaključila je kćerka.