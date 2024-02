ĆERKA UBIJENOG SAŠE OBJAVILA FOTOGRAFIJU SA OCEM! Tamara nasmejana u očevom zagrljaju: Evo gde je su ZAVRŠILE njene sestre nakon zločina

Tamara Kulišić, najstarija ćerka brutalno ubijenog Saše iz Doboja, objavila je na svom Instagram profilu fotografiju iz detinjstva na kojoj je nasmejana u očevom zagrljaju.

Ona se ranije oglasila za medije i istakla da joj nije jasno zašto bi Andrea odlučila da prevari njenog oca dodajući da je delovalo da imaju skladan brak.

Ubistvo Saše Kulišića (46) iz Doboja do srži je potreslo ne samo njegovu porodicu i ljude koji su ga poznavali, već i čitav region. Činjenica da su zbog ubistva uhapšeni njegova supruga Andrea, Andrein navodni ljubavnik, koji je čak 15 godina mlađi od nje sve su šokirali. Ipak, najveći šok bilo je hapšenje Sašine maloletne ćerke, koju je dobio u braku sa Andreom.

Devojčica, koja ima svega 14 godina se sumnjiči da je sa majkom trovala oca i učestvovala u planiranju njegovog ubistva.

Saša, čije je telo pronađeno vezano u šumi kraj Doboja sa ubodnim ranama, iza sebe je ostavio četvoro dece. Sa prvom suprugom ima ćerku Tamaru (21) i sina (19), dok je sa Andreom dobio dve ćerke, koje sad imaju 14 i osam godina.

Gde su odvedene ćerke nakon zločina

Ćerka ubijenog Saše Tamara Kulišić, rekla je da su nakon otkrivanja zločina dve ćerke Saše i Andree bile odvedene kod Andreine sestre. Ako se pogledaju satnice, može se zaključiti da su devojčice gotovo celu noć bile same u kući.

"Nakon toga je ova od 15 godina uhapšena, a mlađa je poslata u dom", kazala je T.K.

Iz Okružnog suda u Doboju su saopštili juče da je Andreina sestra V.M. kupila tablete "treana" jačine 10 mg na molbu osumnjičenih, te potvrdili da je V.M. trenutno svedok u ovom slučaju.

"Bio je vredan, sve je ulagao u porodicu"

Tamara kaže da joj se otac nikad nije žalio na drugu suprugu. Kada su se poslednji put čuli, pričali su o "redovnim temama" i ništa nije slutilo da će se zlo nadviti nad njihovim životima.

- Tata mi se nikad nije žalio na Andreu, nije mi delovao čudno, sve je bilo najnormalnije. Nije delovalo da između njih ima nekih problema - rekla je Tamara.

Sa Sašinom drugom ženom i njihovom decom je, kako kaže, zbog njega bila u korektnim odnosima.

- Sa malom nisam bila baš u nekim odnosima, ali nisam ni pravila probleme. Ona je znala da me zadirkuje rečima: ‘Vidi šta mi je tata kupio’, ali sam joj to odbijala na to što je klinka, starija sam od nje sedam godina. Meni je bio najvažniji odnos sa tatom - kaže sagovornica.

Iako je Tamara poslednjih godina živela sa majkom, sa ocem je bila u kontaktu i veruje da je njena polusestra, koja je sad osumnjičena za Sašino ubistvo, bila očevo mezimče.

- Od nas četvoro, tata je nju najviše voleo. Imala je sve što je poželela, svuda ju je sa sobom vodio - ispričala nam je Tamara.

Zato je, kako kaže, i šokira da je možda ona bila deo zavere koja je njihovog oca odvela prerano u grob.

Ističe i da joj nije jasno zašto bi Andrea odlučila da prevari Sašu. Delovali su kao da imaju skladan brak.

"Tata nije išao po kafanama, bio je kućni tip"

- Tata nije bio tip koji ide po kafanama, izlazi i švaleriše se, bio je kućni tip. Što se Andree tiče, ona je koliko znam, stalno kada bi negde išla vodila sa sobom i decu. Pa mi nije jasno kada je i gde našla onog Dražena. Tata nju sigurno nije varao, a ne znam kada je ona uspela da nađe ljubavnika - ističe Tamara i odlučno tvrdi da nije bilo naznaka da u kući nešto ne valja.

- Tata nije na nju ni ruku digao! Koliko znam, nije bilo ni prijava za nasilje u porodici. Sve joj je dao - tvrdi utučena ćerka.

Dodaje i da 19-godišnjeg Dražena, koji je navodno bio sa Andreom u vezi i za kojeg se sumnja da je učestvovao u ubistvu, nikad nije upoznala.

- Ne znam ga, nikad ga nisam sretala. Čak i moj brat, koji je njegova generacija, ga ne poznaje. Za Dražena su mi se javljali ljudi koji su radili sa njim u Nemačkoj i nije mi jasno da li je dao ili dobio otkaz, ali kažu da se tamo zadržao samo nekoliko sedmica. Tako da ona priča da je radan i vredan baš i nije tačna. Čula sam i da je često dobijao otkaze - kaže Tamara reagujući na tvrdnje Draženovog oca da je dobro zarađivao i da je bio dobro dete.

Podsećamo, Saša K. je ubijen 29. januara u prepodnevnim časovima. Njegovo telo sa ubodnim ranama pronađeno je u šumi, gde je doveden nakon što je omamljen većom dozom tableta u sopstvenoj kući, a potom ubačen u automobil vezanih nogu i ruku i glave oblepljene selotejp trakom.

Prvo je uhapšena njegova supruga (32) i njen ljubavnik (19), zatim je usledilo šokantno hapšenje maloletne ćerke (14), a potom je otkriveno i da je sestra prvoosumnjičene imala svoju ulogu.

