LEPO MI JE OVDE BRATE, NIKAD NISAM BIO OVAKO OPUŠTEN: Vođa škaljaraca dan pre nego što je ubijen poslao prijatelju poruku da se oseća bezbedno! (FOTO)

Alan Kožar koji je ubijen ispred vile na grčkom ostrvu preko Skaja dan pre likvidacije poslao i selfi iz bazena.

Alan Kožar, jedan od vođa "škaljarskog klana" koji je ubijen 23. jula 2020. na grčkom ostrvu Krf zajedno sa Damirom Hadžićem, samo dan pre likvidacije poslao je poruku da "uživa i da nikada nije bio opušten kao sada".

Uz fotografiju na kojoj go do pojasa leži na dušeku u bazenu, koju je poslao prijatelju, uputio mu je i glasovnu poruku u kojoj kaže.

- Nisam jutros trenirao jer sam sinoć bio do jedan sat u grad, bili na večeri, pa svratili do nekog lokala, popili tri boce vina ja i drug i onda nisam trenirao, pa ću predveče, sad se malo kupam na bazen. Lepo, lepo mi je ovde brate, nikad nisam ovako bio opušten. Selo brate, selo, nema nigde nikoga, samo ovako treba živeti, je..š grad i to. Jedino se ovako čovek može sačuvati. Brate, kuća na tri meseca, platili 35, bila 47, mi se cenkali, spustili na 35, a pre toga bila 50 i nešto. Znaš kakva kuća, na dva sprata, unutra ima sve, baš svašta, ne treba ti nigde daideš, donose ti seljani voće, povrće, sve sveže, domaže, ribu, roštilj ispred. Sve ful brate - navodi Kožar u poruci.

Prema navodima tužilaštva, ovu poruku Kožar je poslao dan pre ubistva i to sa Skaj naloga Lisabo, koji je koristio. Međutim, u vreme dok je Kožar slao poruke o tome koliko mu je lepo, ubice koje su mesecima pokušavale da mu uđu u trag, prema presretnutoj Skaj komunikaciji koju je tužilaštvo dostavilo kao dokaz, posmatrale su ga sa brda u blizini kuće.

- Ide na bazen sad, sinoć bio u restoran pa lokal pored i vratili se kući.

- Valja ih "raditi" ako se kupaju na bazen - komentarišu ubice u momentu dok Kožar šalje poruku prijatelju.

Dva sata kasnije, optuženi Radoje Živković obaveštava Radoja Zvicera i ostale pripadnike čet grupe koju su napravili da su Kožar i Hadžić izašli iz kuće i da su "negde pošli da jedu". Prema komunikaciji, upravo toga dana razmatrali su da ubice uđu u dvorište i sačekaju da se Kožar i Hadžić vrate u vilu, ali su odustali jer su procenili da je previše rizično jer bi "mogli da nalete jedni na druge na kapiji".

- Blizu smo kuće, izvukoše se za dlaku danas, ne znam što ih može spasiti ovih dana, sutra, bilo kad, eto stvarno ne znam.

- Dvojica su ostala gore, prate sve do mraka. Brojao sam korake, sakrili smo ga ko da je blago cara Solomona - piše u jednoj poruci koja se odnosi na oružje.

Maserka zatekla tela u "tojoti"

Dva tela u "tojoti" je, prema dokazima dostavljenim iz Grčke, prva zatekla je maserka, koja je toga dana došla na zakazani termin da ih masira. Ispričala je da je zvonila na vrata ali da niiko nije otvarao i da je onda primetila da je velika kapija otvorena i da automobil koji su inače vozili, stoji u dvorištu, a da je oko njega srča i lom od stakla.

- Kada je prišla automobilu, kako je ispričala, videla je da jedan od dvojice muškaraca sedi nepomicno sa rukama prekrštenim na stomaku - otkriva izvor Kurira. Ubijene škaljarce, prema svedočenjima iz Grčke, u kući je poslednja videla čistačica, koja je potvrdila da ih je videla u vili oko 11.30 sati.

Podsetimo, za ubistvo visokopozicioniranih "škaljaraca" Alana Kožara i Damira Hadžića 23. jula 2020. ispred luksuzne vile na Krfu optužnicom se terete pripadnici kriminalne grupe koju su prema optužnici organizovali Veljko Belivuk, Darko Šarić i vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, protiv kog se postupak vodi u Grčkoj. Kožar i Hadžić ubijeni su u iznajmljenoj "tojoti jaris", u trenutku kada su se dan pošto je Kožar slao poruke o tome koliko je opušten, na povratku s plaže uvezli automobilom u dvorište. Prema fotografijama s uviđaja, koje su grčki istražitelji dostavili kolegama iz Srbije, u trenutku kada su ubijeni bili su u papučama, šorcevima i majicama, a u kolima su navodno imali i oružje koje nisu uspeli da upotrebe.

Kobnog dana, ubice su sačekale da Kožar i Hadžić odu na plažu, preskočili su ogradu i satima čekali u dvorištu da se škaljarci vrate. Čim su "škaljarci" ušli "tojotom u dvorište, iskočili su i pucali kroz zatavorene prozore sa obe strane automobila.

Prema optužnici, direktni izvršioci ubistva na Krfu bili su Miloš Jevrić, Dušan Jovanović, Marko Stanković i Filip Knežević. Posle zločina u dvorištu ispred vile, kako se navodi, kvadovima su pobegli do obale, a potom se čamcem prevezli sa Krfa do Sivote.



Autor: Jovana Nerić