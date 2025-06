Tutinac Nenad Neša Zečević brutalno je ubijen pre godinu dana u Bremenu u Nemačkoj, kada ga je, kako se sumnja Adnan H. inače, državljanin Bosne i Hercegovine zaklao u stanu, a potom njegovo telo iskasapio. Njegova porodica, prijatelji i sugrađani od tada su nemi od bola jer veruju da je otišao najbolji među njima.

Svirepi zločin se, podsetimo, dogodio, 13. juna 2024. godine u stanu u kom su živeli Tutinac, osumnjičeni ubica i još jedan muškarac iz Rumunije. Kobnog dana osumnjičeni se prvo posvađao sa Nenadom, a potom je sukob eskalirao u tuču i to naočigled Rumuna. Sukob se smirio, a sutradan je otkriven zločin - Bosanac je uzeo nož i unakazio Nenada, kog je na kraju izmasakrirao, prerezao mu je i grkljan. Ubica je pobegao, ali je kasnije uhapšen.

- Nešo moj, danas je godinu dana od kada su te primorili da nas napustiš. Sve do tada si verovao da su ljudi-ljudi. Nisi mogao ili nisi hteo da poveruješ da među njima ima i zveri kao što je onaj koji te je na zverski način otrgao od svih koje si voleo i koji su te voleli. A nisu manje zveri ni oni koji mu još ne sude i koji ga štite. Počivaj u miru, neka te anđeli čuvaju. Bog će na kraju sve staviti na svoje mesto jer samo on donosi konačnu odluku o kaznama i nagradama - piše u potresnoj objavi tetke žrtve na Fejsbuku.

Ovu objavu prate i dve tužne fotografije na kojima se može videti spomenik koji su mu podigli upravo tetka, drugovi i prijatelji, kao i njegova slika. Ispod objave povodom prve godišnjice mogu se pročitati brojni komentari.

"Neka počiva u miru", "Laka mu zemlja, a porodici saučešće. Neka mu je večni pomen i carstvo nebesko. Amin", "Nešo, počivaj u miru i neka te anđeli čuvaju", "Ako je jedan Tutinac zaslužio raj to si ti brate. Vidimo se na nekon boljem mestu", "Dragi Nešo, počivaj u večnom miru zajedno sa svojom majkom", "Strašno što pitom čovek misli da nema nigde opasnosti za njega i on onda tako zverski nastrada. To su ljudi strašila", "Nešo naš dobri..." - samo su neki od brojnih komentara ispod objave.

Inače, neutešna tetka ubijenog Nenada često mu posveti neki neki status na društvenim mrežama, gde ne može da sakrije svoju tugu, pa je tako i samo nekoliko dana nakon što je ubijen oprostila se bolnim rečima od njega.

- Nešo moj! Ovo nije fer, verovala sam i nadala se da ćeš ti mene ispratiti. Znao si koliko te volim, ali nikada nećeš saznati kakvu prazninu i pustoš si ostavio iza sebe - napisala je tada ona uz njihovu zajedničku sliku.

Pa da podsetimo, zločin koji je potresao sve pre godinu dana opisao je i prijatelj ubijenog i otkrio jezive detalje ubistva.

- Osumnjičeni ubica nakon što je pretukao Tutinca, za koga svi tvrde da je bio "duša od čoveka i da nikome ništa nažao nije uradio" nije se tu zaustavio. Posle batina od kojih je Zečević bio plav i modar, Adnan H. navodno, nije stao nego je uzeo nož i zaklao nesrećnog čoveka. Prerezao mu je grkljan. Krv je počela da šiklja na sve strane po zidovima i nameštaju. Žrtva nažalost, nije imala nikakve šanse da preživi. Pomahnitali ubica uzeo je nož i počeo da seče deo po deo nesrećnog čoveka. Izamasakrirao ga je. Prizor je bio stravičan... - naveo je tada za Kurir prijatelj Zečevića i dodao:

- Navodno, ubica je nakon zločina pobegao iz stana i nekoliko sati se krio u neposrednoj blizini. Zločin je otkriven nakon što je rumunski državljanin prijavio njihovom gazdi da je Nenad ubijen. Tada je gazda te građevinske firme otišao u stan i zločin je prijavljen policiji. Uviđaj je trajao satima, kao i potraga za osumnjičenim koji je kasnije lišen slobode i sada se nalazi u pritvoru.



Autor: Jovana Nerić