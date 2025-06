ŠOK OBRT! Majka Danke Ilić promenila prvobitni iskaz! Ivana izjavila nešto što se kosi sa dosadašnjim saslušanjima

Po nalogu Višeg suda u Negotinu, urađena je rekostrukcija slučaja u Banjskom Polju, odakle je devojčica Danka Ilić nestala. Rekonstukcija je završena posle skoro devet sati, a majka devojčice prvi put je rekla nešto što do sada nije pominjala. Nakon rekosntrukcije, koja je obavljena juče, za Informer se oglasio advokat Radoslava Dragijevića Mile Petković.

- Na licu mesta su bile sve moje kolege advokati branioci, prisustvovala je i majka Ivana Ilić, takođe je u blizini bio i otac devojčice Miloš koji nije učestvovao u rekonstrukciji, mada sam ja tražio da se i on sasluša, kao i Radoslav Dragijević, Dejanov otac, koga ja zastupam i koji je takođe obuhvaćen optužnicom, za saučesništvo i pomaganje u krivičnom delu, ali kome takođe nije dozvoljeno prisustvo jer u trenutku nestanka devojčice nije bio na pojati- rekao je advokat i dodao:

- Majka Ivana Ilić je rekla nešto što se kosi sa predhodinim izjavama. Neverovatno je da je majka izjavila da je poslednji put videla dete na udaljenosti od metar do metar ipo od sebe, koje se potom kretalo dvadesetak metara na otvorenom terenu zadnjeg dela dvorišta i da uopšte nije videla gde je dete nestalo. To do sada nije izjavljivala - istakao je Petrović.

Prema njegovim rečima saslušani su osumnjičeni za teško krivično delo teško ubistvo, Dragijević i Janković.

- Oni su ponovili priču da su tu stali kolima da uriniraju i da dete nisu ni videli ni udarili. Majka je bila udaljena od osumnjičenih, kao i svih nas, ali se videlo da nije pokazivala nikakve reakcije, kao da se ništa nije dogodilo, bila je savim mirna i kao da je nije pogodilo ništa što se desilo sa malom devojčicom, sasvim opuštena, iako su tu bili oni koji se sumnjiče za navodno ubistvo njenog deteta što je takođe začuđujuće - navodi za Informer Mile Petković, pravni zastupnik Radoslava Dragijevića, oca osumnjičeog za ubistvo Dejana Dragijevića koji je takođe obuhvaćen optužnicom.

Petković je dodao da je teren detaljno ispitan, merila se razdaljina koju su osumnjičeni prešli automobilom do mesta gde je navodno devojčica udarena.

- Detaljno su ispitivani i osumnjičeni i majka, simulirao se silazak deteta, pokušano je da se nađe bilo koji dokaz kako bi se saznala istina, ali u tome nisu uspeli. Smatram da se sa rekonstrukcijom zakasnilo i da je sve ovo danas bilo očekivano i da apsolutno ide u prilog osumnjičenima, kojima se na teret stavlja teško ubistvo koje nisu počinili, jer u dokaznom postupku nije izveden nijedan novi dokaz koji bi to potvrdio. Rekonstrukcija je nastavljena i na staroj deponiji kod starobanjskog puta. Ni tu nije nađeno ništa novo od dokaza. Osumnjičeni Dragijević i Janković su ponovili sve isto što su i u ranijim iskazima naveli. Srđan Janković je ponovio i to da su tu zastali, kao i on da je obavio razgovor sa nekim čovekom vezano za crep. Jedino što je jedan svedok izneo da je automobil video na nekih 400 metara udaljenosti na putu prema Boru - zaključio je za Informer advokat Mile Petković iz Bora.

Autor: D.B.