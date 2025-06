Misterija noge nađene u džaku u mirnom kraju Paunovo brdo u Lazarevcu šokirala je sve. Jeziva vest proširila se munjevitom brzinom, sve oči su uprte u dalji tok istrage i svi se pitaju da li je u pitanju poznati lokalni biznisen čiji je nestanak prijavljen pre četri dana.

Prema izjavama komšija, biznismen je godinama bio viđan u zgradi u kojoj je nekada držao teretanu i koju u međuvremenu preuredio u stambene jedinice jedinice koje sada izdaje. Na interfonu zgrade stoji njegovo prezime, a u poštanskom sandučetu gomila neotvorene pošta. Nezvanično se saznaje da je pošta poslednji put preuzeta početkom maja.

Komšije nisu bile raspoložene da daju izjavu za medije, ali većina potvrđuje da je reč o uglednom građaninu, akademski obrazovanom, porodičnom čoveku, poznatom po korektnom odnosu prema stanarima i susedima. Navode da je često boravio u zgradi i bio poznat u celom kraju.

Policija još nije izdala zvanično saopštenje, a očekuje se da DNK analiza bude gotova narednih dana.

Za to vreme, građani Paunovog brda su šokirani događajem.

- Ako je to stvarno on... Pa, mi ga znamo, svi ga znaju ovde. To ne može biti istina - rekla je jedna stanarka u neverici.

- Pitanja je mnogo, a odgovora za sada nemamo. Gde je on? Nismo ga videli mesec dana sigurno - kaže komšinica koja živi u zgradi u kojoj biznismen izdaje stan.

Podsetimo, sin lazarevačkog biznismena nestanak oca prijavio je pre četri dana. Kada je javljeno da su nađeni delovi tela u džaku u Kolubari, njegov sin je, navodno, otišao na lice mesta i razgovarao s policijom koja je satima obavljala uviđaj, dok su druge kolege pretraživale teren u nadi da će naći druge ostatke delova tela.

Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Lazarevcu naredio je obdukciju noge koja će utvrditi identitet NN osobe, kao i to da li je u pitanju nasilna smrt.

Autor: Jovana Nerić