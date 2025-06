'NEKO JE SVE OVO SMISLIO' NA DAN KAD JE NESTAO, BIZNISMEN SE VIDEO SA OVOM OSOBOM?! Misterija u Lazarevcu sve veća, komšije u strahu! (FOTO+VIDEO)

Mirno naselje Paunovo brdo u Lazarevcu, poznato i pod imenom „Kamengrad“, našlo se u centru jezive misterije nakon što je u reci Kolubari u ponedeljak uveče nađena noga muškarca umotana u džak. Vest se proširila munjevito, a s obzirom na to da je pre nekoliko dana prijavljen nestanak lokalnog biznismena, meštani sumnjaju da noga nađena u džaku pripada njemju!

Policija se još nije zvanično oglasila, a očekuje se da DNK analiza bude gotova narednih dana, nakon čega će se nesumnjivo znati o kome je reč.

Za to vreme, građani Paunovog brda su šokirani događajem.

- Nije to on zaslužio... Ako je to stvarno on, onda ga je neko namestio! Nije imao neprijatelje, ljudi su njemu dugovali, ne on njima - kaže jedan od komšija.

On dodaje da su, posle otkrića noge u Kolubari, meštani u strahu.

- Plašimo se! Ako je njega neko ovako mogao da skloni, šta onda mi da mislimo? On nije bio ni sumnjiv, ni opasan, bio je vredan, ćutljiv, svoj. Neko je ovo smislio, a čuli smo da je onog dana, kad je nestao, navodo išao da se vidi s osobom koja mu je dugovala novac - kaže stanar i dodaje da se ipak nada da nije reč o komšiji biznismenu.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Kako saznajemo od bliskog prijatelja, nestali biznismen je rođen 1955. godine u Lazarevcu, u skromnoj, radničkoj porodici.

- Njegov otac je radio u jednoj prevozničkoj firmi, dok mu je majka bila domaćica. Posle smrti roditelja prodao je porodičnu kuću i uložio novac u izgradnju stanova. Bio je vizionar, a sve što je imao stekao je sa svojih deset prstiju. Sam, bez ičije pomoći. Nije se bojao posla - kaže za Kurir njegov prijatelj iz detinjstva.

Biznismen je, kako piše Kurir, imao i kafić u Lazarevcu.

- Njegov kafić je bio omiljeno sastajalište ljudi svih generacija. Svi su dolazili! Imao je njuh za biznis, znao je šta će ljudima trebati pre nego što i sami shvate - priseća se prijatelj.

Sagovornik Kurira kaže da je biznismen kao dete zadobio tešku povredu zbog koje je imao jednu nogu kraću četiri centimetra, ali kako kažu, to ga nikada nije sprečilo da radi fizički, gradi, pokreće.

- Bio je čovek koji nije znao za izgovor. Imao je energiju, volju, upornost. I čistu dušu - dodaje poznanik.

On kaže da ga je poslednji put video pre dve nedelje i da mu je biznismen tada rekao da se jako razboleo.

- Ipak, nije mi delovao slomljeno. Šetao je, lečio se, pazio na ishranu. Rekao je: ‘Ne predajem se.’ Nije želeo da brine druge. Bio je miran, pribran - kaže poznanik.

Podsetimo, sin lazarevačkog biznismena prijavio je nestanak oca pre pet dana, a u ponedeljak uveče su u džaku u Kolubari nađeni delovi tela za koje se još ne zna pouzdano kome pripadaju. Biznismenov sin je, kako se saznaje, dao uzorak DNK kako bi bila urađena analiza.

Autor: D.B.