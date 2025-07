Organima vlasti prijavljivano nasilje u porodici, ali bez konkretnih rezultata, porodica pokušavala smestiti Stojana u zdravstvenu ustanovu zbog njegovog ponašanja.

Stojan P. (68) koji je, kako se sumnja, u subotu ubio svoju suprugu Miroslavu P. (55) pa pokušao da izvrši samoubistvo, godinama je bio evidentiran kao slepa osoba, za šta je čak imao i papire. Međutim, kako se saznaje od ljudi iz njegovog okruženja, on je video sasvim dobro.

Prema informacijama, on je preko svojih kontakata i veza uspeo da dobije papire o invaliditetu, a organima reda, kao i institucijama koje odobravaju novčanu socijalnu pomoć predstavljao se kao slep čovek.

Kako tvrde njegovi poznanici, on je zbog pre nekoliko godina izmislio priču za koju je preko veze dobio i dokumenta kako bi ostvario pravo na nekoliko različitih vrsta socijalne pomoći, ali jednokratne novčane naknade. Štaviše, on je tu dokumentaciju koristio kao potvrdu i alibi kada god bi ga supruga prijavila za nasilje. Prema informacijama, on bi papire na kojima piše da je slepa osoba redovno pokazivao policajcima i Centru za socijalni rad i tako se pravdao da "nije mogao da učini nasilje, jer ne vidi".

- Znam za priču da je slep, on se svom jedinom drugu pohvalio kada je uspeo da završi te papire. On je to dobio na foru, preko veze, imao je nekoga u komisiji za invaliditet. Stojan nije bio slep, to vam tvrdim! Svi koji su ikada živeli u Kaluđerici i imali kontakt sa tom porodicom će vam reći da je on samo pred organima vlasti tvrdio da je slep. Slep čovek, sa tolikim stepenom invaliditeta ne bi mogao da maltretira porodicu, komšijama da seče cveće po dvorištu, da se sam vozika autobusima po naselju i gradu. Sam je išao u prodavnicu i obavljao svakodnevne aktivnosti. Slepilo mu je služilo kao izgovor i pokriće kada god bi se našao u bezizlaznoj situaciji. Ta dokumenta su mu trebale zbog novčane i socijalne pomoći - tvrdi sagovornik Blica.

Prema nezvaničnim saznanjima, porodica osumnjičenog ubice iz Kaluđerice pokušavala je godinama da ga smesti u zdravstvenu ustanovu, međutim, zbog neistrajnosti u prijavama, slučaj nije bio rešen.

Prema podacima, u porodici iz Kaluđerice u kojoj se dogodilo ubistvo, nasilje je više puta prijavljivano, ali u trenutku dolaska policijskih ekipa isto je bilo umanjivano.

- Ubijena Miroslava je policijskim službenicima uvek isticala da ona ne želi da prijavi incident zbog kojeg je u datom trenutku zvala nadležne službe, da ne želi da joj suprug ide u zatvor već da hoće da ga smesti u "neku ustanovu".

Njihova ćerka je istakla da je stanje oca koji se nalazi u bolnici ne interesuje jer im je on godinama pravio probleme."Mene i mog brata i sestru ne zanima u kakvom je on stanju"

Podsetimo, jedna od ćerki, koja je zajedno sa bratom živela sa roditeljima, izašla je iz kuće i rekla da se oseća vrlo loše, ali i da je ne zanima zdravstveno stanje oca.

- Mi smo jako loše, ne mogu da dođem sebi. On je nju ubio, ne zanima me kako je, nisu nam javili njegovo stanje, ali mene, moju sestru i brata on ne zanima - kroz suze je ispričala ćerka ubijene Mire.

Ubica je bio u svađi sa svim stanovnicima Kaluđerice

Stojan P. bio je u zavadi sa svim komšijama u okolnim ulicama u Kaluđerici, a prema tvrdnjama komšija, ispred njegovog dvorišta redovno su bile policijske ekipe, ali i Hitna pomoć, zbog porodičnog nasilja koje je vršio nad stradalom ženom i njihovom decom.

- Žao mi je njihove dece i Mire, bila je dobra žena, ne znam što ga je trpela. Oni imaju dve ćerke i sina, samo jedna ćerka ne živi sa njima. Stojan ih je stalno tukao i maltretirao, on je maltretirao i nas komšije okolo. U zavadi je sa svima iz komšiluka, to je čovek kojem je smetalo što u jednom dvorištu, koje nije njegovo, drvo raste ukrivo. Prijavio je i maltretirao prvu komšinicu zbog međe. Bio je pravi nasilnik - rekla je jedna žena koja živi u ulici gde se dogodio jezivi zločin.

Podsetimo, S. P. (66) 28. juna je u beogradskom naselju Kaluđerica nožem ubio svoju ženu M.P. (58) i potom pokušao da izvrši samoubistvo.

Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je na mestu zločina i vrši uviđaj.

