'UBIO SAM IH, SAD LEŽIM PORED NJE I KRVAVU JE LJUBIM' Branislav posle dvostrukog zločina sačekao policiju! Uskoro ponovo u sudu!

U Višem sudu u Novom Sadu za 28. avgust zakazano je suđenje Branislavu Radiću (48) koji je 18. februara 2024. godine ubio bivšu suprugu Draganu Radić (47) i njenu majku Nadu Četnik (74) i to dok mu je bila izrečena zabrana prilaska.Dve žene ubijene su oko 20 sati, a posle zločina osumnjičeni je sam pozvao policiju i u kući u kojoj je počinio dvostruko ubistvo, sa krvavim nožem u rukama, čekao da bude uhapšen.

Prema optužnici, Radić je kobne večeri, u stanju teškog pijanstva, 2,84 promila alkohola u krvi, besno upao u kuću u Rakovcu. Prvo je razvalio vrata, zatim nasrnuo na taštu Nadu i nožem joj naneo 13 uboda u predelu glave, vrata i grudi, plus više rana po telu. Potom se popeo na sprat i napao bivšu suprugu, kojoj je naneo čak 23 ubodne rane u vitalne organe, i još 15 rana po ostatku tela!

"Ležim pored nje i krvavu je ljubim!"

Drugarica sada pokojne Dragane, Mihaela Maša Dulić, rekla je na jednom od suđenja da je Branislav kobnog dana pozva.

- U tu nedelju, kada se sve dogodilo, Branislav me je zvao uveče između 20 i 20.30 časova i rekao da se više nikada nećemo čuti, misleći na njega i mene. Rekao je da ih je ubio sve. Odmah sam pozvala policiju, ali su mi u policiji rekli da je patrola već na putu mesta događaja. Nisam verovala da se to zaista desilo, pa sam pozvala Draganu, nadajući se da ću čuti njen glas, ali se na njen mobilni telefon javio Branislav - ispričala je svedokinja tada i dodala da je pitala Branislava šta je to uradio, a da joj je on odgovorio: „Ležim pored nje i krvavu je ljubim.“

Ona je takođe rekla da je okrivljeni imao meru zabrane prilaska sada pokojnoj Dragani, ali da je ona tu meru kršila i često odlazila kod njega.

- Oni su jedno prema drugom imali takvu ljubav, da ja to nigde nisam videla - navela je prilikom svog svedočenja,

"Ne sećam se svega..."

Radić se tokom istrage branio ćutanjem, a pred sudom je rekao da se "ne seća svega", ali da su mu se neke slike vratile. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu kvalifikovalo je zločin kao teško ubistvo, za koje zakon predviđa minimalnu kaznu od 10 godina, pa sve do doživotnog zatvora! Uz to, tereti se i za kršenje mere bezbednosti, što povlači još dodatnu kaznu do šest meseci zatvora.

Branislav Radić će na suđenje biti doveden iz pritvora, koji mu je produžen do 6. septembra.

