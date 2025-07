'NEĆEŠ VALJDA DO PENZIJE DA RADIŠ, KAD MOŽEMO DA IMAMO MNOGO PARA' Evo kako je fatalna Miki izvela spektakularnu krađu, pa ostala bez ičega

Filmska prevara i pljačka od pre tri godine nakon koje je Mirnesa S. (45), poznatija kao Fatalna Miki završila iza rešetaka nakon što je zbog ljubavi prema Robertu S. (32) iz Srbije učestvovala u pljački teškoj 1,25 miliona evra u Nemačkoj, konačno je dobila epilog, s obzirom na to da je posle bekstva, sada uhapšen i organizator "mamutske krađe"!

Mirnesa je uhapšena, podsetimo, ubrzo nakon pljačke, u januaru 2023. godine, kada je dospela na naslovnice širom Nemačke i sveta, dok je njen bivši dečko i saučesnik Robert S. nestao sa plenom i za njim se dugo tragalo sve do juče, kada je "pao" u Grčkoj.

Filmska pljačka

Mirnesa i Robert, kako smo ranije pisali, upoznali su se u kafiću u Štutgartu, dok su oboje bili u društvu prijatelja. Ona mu je tada rekla da radi u kompaniji „Prosegur“ koja se bavi transportom novca, a on je odmah video šansu za "brzi keš"!

- Laskao joj je, šaputao da je voli, obećavao život bez briga... I sve to da bi je ubedio da iz firme iznese milion evra - podseća izvor. Prema optužnici, on ju je u roku od dve sedmice uspeo uveriti da počini krivično delo.

Prema optužnici, u koju su imali uvid nemački mediji, Mirnesa S. je tog dana zakasnila na posao pola sata i sa sobom je donela torbu napunjenu peškirima. Kad su njene kolege napravile pauzu u 15 časova, Mirnesa se ponašala kao da želi da nadoknadi izgubljeno vreme. U stvarnosti je, međutim, skupljala novčanice od 100 i 200 evra u prostoriji.

Sav novac je stavila u kutiju na dnu torbe a preko nje je stavila druge stvari. Zatim je ušla u podrum sa svojim prtljagom. U prostoru bez video nadzora, izvadila je peškire iz torbe i zamenila ih novcem.

Nakon čega je mirno izašla iz zgrade i sela u crni mercedes u kojem ju je čekao Robert S.

Mirnesa se potom sakrila kod Robertovog prijatelja Marka I. u Beču gde je ostala tri dana. Robert joj je dao 20.000 evra za beg preko Slovenije i Hrvatske u Jagodinu u Srbiji. Tamo je shvatila pravu narav Roberta S. i otkrila njegovu kriminalnu prošlost. Kad ga je pitala za novac rekao joj je da je na sigurnom. Tada je, kako je ispričala ranije, preko advokata, poručila nemačkim vlastima, da želi da se preda.

Osuđena na tri godine

Sud u Štutgartu osudio je Mirnesu S. na zatvorsku kaznu od tri godine, inače presuda je prema navodima nemačkih medija doneta u rekordnom roku.

Inače, tada je naglašeno da je kazna mogla biti znatno veća i da je Mirnesi S. pretilo i do deset godina zatvora. S obzirom na to da je na sudu priznala delo kazna je niža.

Inače, kako smo ranije preneli, Robert S. je ljubavnik Jasmine Filipović, bivše supruge pevača Darka Filipovića.

Sve ''uradila iz ljubavi''

Mirnesa S. nakon hapšenja otvorila dušu i govorila za medije kada je priznala da je sve “uradila iz ljubavi”. U ispovesti, lepa Bosanka je rekla da joj novac nikada nije bio bitan, ali da ju je zaljubljenost u Roberta S. odvela u kriminal. Tvrdi da su se upoznali svega dve nedelje pre krađe, te da ju je on ubedio da je besmisleno ustajati rano i raditi kada mogu da se obogate brzo. - Nisam sanjala da će mi se tako nešto dogoditi. Mislila sam da su žene koje to rade glupe, a onda sam i sama postala jedna od njih - rekla je Mirnesa iz zatvora. Priznala je da je verovala Robertu, koji joj je obećavao lep život, porodicu i ulaganja na moru, ali da je nakon krađe ostala izigrana i sama završila iza rešetaka. - Govorio je kako je glupo da ustajemo rano i radimo kad možemo da imamo mnogo novca - ispričala je Mirnesa. Takođe je navela da je nakon stalnih Robertovih pitanja "je li glupa i da li će do penzije da ustaje u četiri ili pet ujutro" počela i sama da razmišlja o krađi novca