PROSULA MU KISELINU PO GENITALIJAMA! Muškarac umro u najgorim mukama, nesrećni čovek ljubavnicu pokušao da zaštiti do samog kraja

Viši sud u Negotinu potvrdio je sporazum o priznanju krivičnog dela koji je Negotinka J.Đ. (53) zaključila 7. jula sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu.

Na osnovu tog sporazume izrečena joj je kazna zatvora od pet godina za tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom.

"Apelaciono tužilaštvo u Nišu nije imalo primedbi na sporazum o priznanju krivičnog dela koji je ona sklopila sa našim tužilaštvom, pa je on upućen na potvrdu Višem sudu u Negotinu. Sud ga je potvrdio i istovremeno produžio pritvor osuđenoj koji će trajati do upućivanja na izdržavanje zatvorske kazne", saopšteno je danas iz negotinskog VJT.

Kako je rečeno u ovoj pravosudnoj instituciji, porodica preminulog čoveka takođe se složila sa ovim sporazumom.

"Pre zaključivanja sporazuma porazgovarali smo sa njima, oni su kazali da je za njih ta kazna prihvatljiva. Za ovo delo propisana je kazna zatvora od dve do 12 godina, odlučili smo da to bude pet godina jer ta žena nije ranije ni krivično ni prekršajno kažnjavana a priznala je delo za koje se tereti. Ovaj događaj okvalifikovali smo kao tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom a ne kao ubistvo jer smrt nije nastupila odmah već skoro mesec dana od povređivanja. S obzirom na to da je veštačenjem utvrđeno da smrt oštećenog nije posledica propusta u lečenju već da postoji uzročno posledična veza između njenog postupanja i nastale smrti, ispunjeni su uslovi da se delo kvalifikuje kao teška telesna povreda sa smrtnim ishodom", objašnjavaju iz tužilaštva.

J.Đ. je 28. decembra prošle godine sredstvom za čišćenje kupatila polila po genitalijam svog ljubavnika (59) usled čega je posle 28 dana preminuo u niškoj bolnici.

Prikupljeni dokazi u toku istrage teško terete J.Đ. jer je nesumnjivo ustanovljeno da je delo počinila sa umišljajem, te da je smrt njenog ljubavnika posledica njene radnje, a ne propusta lekara koji su se za njegov život borili skoro mesec dana. Vrlo važni dokazi prikupljeni su iz telefona J.Đ. i pokojnog muškarca jer je na osnovu njihovih poruka rekonstrtisan ne samo njihov odnos nego i događaji koji su kulminirali napadom.

"Praćenjem finansijskih transakcija njene kartice uspeli smo da saznamo da je istog dana kada je napala muškarca, tačnije oko podneva 28. decembra u jednoj radnji u Negotinu ona kupila profesionalno sredstvo za otpušavanje cevi. To dokazuje da je delo učinjeno sa umišljajem odnosno da ga je planirala. Međutim, presudan dokaz koji je potpuno oborio njenu odbranu je nalaz Sudsko medicinskog odbora u Beogradu da je smrt uzročno posledično vezana za preduzetu radnju, odnosno za polivanje kiselinom. Identifikaciji sredstva upotrebljenog za napad na muškarca pomogla je i sama S.Đ. jer se tom prilikom i sama povredila a kada je zatražila zdravstvenu pomoć, lekarima je kazala da se polila tečnošću za otpušavanje cevi", navode u tužilaštvu.

Tokom istrage rasvetljen je motiv tragičnog obračuna o kome i dalje bruji čitav Negotin. S.Đ, i stradali muškarac mada oboje u braku, u emotivnoj vezi bili su tri godine.

Suprug S.Đ. je za to saznao i čak njihovu vezu dokumentovao video snimkom koji je pokazao nekim ljudima. Osim što je obrukao, on je zbog preljube izbacio iz kuće. Očajna žena potražila je utehu u naručju čoveka sa kojim se viđala nadajući se da će on ozvaničiti njihovu vezu. Međutim, on je odlučio da ostane u braku bez obzira na njeno insistiranje. Kobnog dana nakon intimnih odnosa ona ga je polila kiselinom u nameri da ga kazni za ovakvu njegovu odluku.

Naši sagovornici upoznati sa ovim događajem kažu da smatraju da ona nije imala nameru da ga ubije već samo da mu uništi muškost ali su stvari pošle po zlu.

- U prvi mah nije delovalo da se radi o teškim povredama pa je zbog toga krivično gonjenje preuzelo Osnovno javno tužilaštvo u Negotinu. Muškarac je bio svestan, pokušavao je da zaštiti ljubavnicu pa lekarima u Negotinu nije kazao šta mu se desilo. I pred organima gonjenja takođe je pokušavao da umanji njenu odgovornost da bi se saznalo da je tako povređen sakrio dokaze koji su je teretili. Na pitanje policije gde se nalazi čaršaf koji bi bio značajan dokaz on je rekao da ga je bacio u kontejner a kada mu je predočeno da tamo nije nađen, tvrdio je da je smeće verovatno već odneto - navode naši izvori.

