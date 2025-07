PET GODINA OD LIKVIDACIJE VOĐA ŠKALJARACA ISPRED VILE NA KRFU: Jedna poruka im došla glave, Zvicer likvidaciju slavio vatrometom

Alan Kožar i Damir Hadžić, visokopozicionirani pripadnici škaljarskog klana ubijeni su pre tačno pet godina, 23. jula 2020. ispred iznajmljene vile na ostrvu Krf u kojoj su se skrivali od policije, ali i svojih protivnika iz kavačkog klana.

Međutim, prema navodima istražitelja, jedna bezazlena poruka u kojoj je Kožar napisao Ratku Živkoviću, za kog nije znao da je saradnik njegovih suparnika, a u kojoj je naveo "loše sam spavao, izgoreo sam na suncu", usmerila je njegove neprijatelje da ga traže po grčkim plažama.

Nekoliko meseci, pokušavali su da lociraju kuću, restorane u kojima sedi i plaže na kojima boravi. U to vreme, Kožar za kojim je bila raspisana poternica svakodnevno se dopisivao sa Ratkom Živkovićem za kog je verovao da sarađuje sa njim i da će mu pomoći da locira ubice njegovih prijatelja Igora Dedovića i Stevana Stamatovića koji su u januaru 2020. ubijeni u restoranu u Atini, dok su večerali s porodicama.

Kožar, kako proizilazi iz poruka koje je razmenjivao sa Živkovićem, nije ni slutio da je on najveća krtica u ratu klanova i da pomaže Radoju Zviceru da ga locira i ubije.

- Ovo želim više nego sve na svetu - napisao je navodno nekoliko dana pre likvidacije na Krfu Zvicer.

Potom slede poruke u kojima ne skrivaju radost zbog toga što su nekoliko meseci posle ubistva u Atini locirali "škaljarce" u kući na Krfu.

- Sutra gledamo, kad izađu, mi se postavljamo. Videćeš, sina mi, kilo olova će biti u njih.

- Ima da drmamo Evropom. Sina mi. Još gde smo ih iskopali, u šumi brate.

- Ovo nam je prilika da završimo rat!

Prema presretnutim Skaj komunikacijama, Kožar nije slutio da mu preti opasnost. U kuću je dovodio žene, prijatelje, pravio roštilj i pio u restoranima. Samo dan pre nego što je likvidiran poslao je poruku da "uživa i da nikada nije bio opušten kao sada".

Uz fotografiju na kojoj go do pojasa leži na dušeku u bazenu, koju je poslao prijatelju, uputio mu je i glasovnu poruku u kojoj kaže.

- Nisam jutros trenirao jer sam sinoć bio do jedan sat u grad, bili na večeri, pa svratili do nekog lokala, popili tri boce vina ja i drug i onda nisam trenirao, pa ću predveče, sad se malo kupam na bazen. Lepo, lepo mi je ovde brate, nikad nisam ovako bio opušten. Selo brate, selo, nema nigde nikoga, samo ovako treba živeti, je..š grad i to. Jedino se ovako čovek može sačuvati. Brate, kuća na tri meseca, platili 35, bila 47, mi se cenkali, spustili na 35, a pre toga bila 50 i nešto. Znaš kakva kuća, na dva sprata, unutra ima sve, baš svašta, ne treba ti nigde da ideš, donose ti seljani voće, povrće, sve sveže, domaže, ribu, roštilj ispred. Sve ful brate - navodi Kožar u poruci.

Međutim, već narednog dana, četvorica plaćenika koji su danima s brda pored i iz maslinjaka osmatrala dvorište vile, fotrografisali žrtve i kovali planove, čim su Kožar i Hadžić otišli na plažu, preskočila su ugradu i čekala ih u dvorištu. Čim su se iznajmljenom "tojotom jaris" škaljarci uvezli u dvorište, prema optužnici, okružili su ih Filip Knežević, Dušan Jovanović, Marko Stanković i Miloš Jevrić i ispalilli u njih najmanje 34 hica.

Na fotografijama sa uviđaja, koje su dostavili grčki istražitelji, vidi se da polomljena stakla na automobilu, Kožar sa puštenom bradom, naočarima za sunce i kapom na glavi, krvav, i Hadžić čija je glava pala na Kožarevo rame.

Policija je na mesto zločina stigla tog 23. jula 2020. oko 19.45 sati, i to pošto je tela u automobilu zatekla maserka koja je došla na unapred zakazan termin da masira goste u vili.

- U prvom trenutku mislilo se da je reč o državljanima Slovenije, jer su "škaljarci" imali lažna slovenačka dokumenta. Tek na osnovu otisaka prstiju, koji su poslati Interpolu, utvrđeno je da je reč o Kožaru i Hadžiću, za kojima je bila raspisana poternica - objašnjava sagovornik Kurira.

U trenutku kada su zatečeni mrtvi, kako se vidi na slikama, bili su u šortsevima i majcima, papučama, a Kožar je kako se u izveštaju grčke policije navodi, u ruci držao mobilni telefon, koji je probijen metkom. Tela su i dalje bila vezana pojasevima, a u atumobilu je pronađen još jedan mobilni telefon, magnetna kartica za otvaranje vrata kao i pasoši na imena Maritn Pospišek i Robert Bitens.

- Istražitelji su otkrili da su Kožar i Hadžić u trenutku napada bili naoružani, ali da nisu stigli da potegnu oružje i uzvrate vatru napadačima, što ukazuje na to da nisu očekivali opasnost - podseća izvor Kurira.

Policija je iste večeri kada se dogodilo ubistvo, preteresla i luksuznu vilu u kojoj su boravili od juna i koju su iznajmili na tri meseca. Prema iskazima svedoka, najam su platili 35.000 evra, a osim maserke koja ih je i zatekla mrtve, redovno im je u kuću dolazila i sobarica, vilu je obilazio i baštovan, a odbegle "škaljarce" pre likvidacije viđao je i lokalni prodavac ribe, čovek koji je došao da im instalira točilicu za pivo,ali i drugi ljudi iz mesta u kom su boravili.

- U kući je pronađen sef u kom je bilo novca, pištolji sa šaržerima i mecima, skupoceni "roleks", kao i stripovi Alan Ford - navodi sagovornik Kurira.

Prema optužnici, posle ubistva škaljaraca na Krfu, izvršioci su kvadovima pobegli do obale, a potom se čamcem prevezli sa Krfa do Sivote.

Kada su dobili potvrdu da je "Kožni mrtav" kako se navodi Zvicer je oko 16.15 sati poslao poruku "ovo je kidanje bilo", a potom šest fotografija vatrometa uz tekst:

18.56 Ajmo brate, neka gori sve

18.56 O turciii

19.19 Sve sam zapalio, ulicu, bg, tribinu

19.20 Svi slave

19.20 Ovo je osveta naša!

Istog dana i Slobodan Kašćelan koji je takođe označen kao jedan od vođa kavačkog klana i sudi mu se u Crnoj Gori, poslao je poruke nepoznatoj osobi preko Skaja:

- Živeo brate moj, ovo je sila jagnjad se peku.

- Ode veliki krvnik, gotovi su brate. Čudo veliko, odmah moram častiti piće.

Belivuk odustao u poslednjem momentu U pripremi ubistva, prema navodima tužilaštva, učestvovali su i Veljko Belivuk, Nebojša Janković i Nikola Spasojević koji je postao svedok saradnik. Međutim, Belivuk je kako se navodi, nekoliko dana pred zločin Radoju Zviceru poslao poruku "da ne može više i da odustaje, da ne zna da li je nervni slom ili šta li je".

Autor: Pink.rs