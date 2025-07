Pratio me je, a onda.... Bivšoj Mis Jugoslavije ukrali 125.000 usred bela dana, OTKRILA SVE DETALJE

Bivša Mis Jugoslavije, Radmila Živković Semez, opljačkana je usred bela dana ispred svoje zgrade u centru Beograda, a sada je otkrila kako se sve odigralo.

Naime, Radmila je ispričala kako je 22. jula napadnuta, a potom opljačkana od strane nepoznate osobe nakon što je podigla penziju u centru Beograda.

- Imam običaj da idem po penziju tek nekoliko dana nakon što legne uplata, upravo zbog toga da se ne guram sa svima i da bude bezbednije. Tako sam uradila i ovog puta. Došla sam u Poštansku štedionicu kako bi podigla penziju, a videla sam i muškarca koji je na sebi imao crvenu majicu i kačket, kao i bradu. Delovalo je kao da čeka red, s obzirom na to da je i on ušao u zgradu - počinje svoju ispovest Radmila.

- Kada sam podigla novac, 125.000 dinara penzije, izašla sam i uputila se ka zgradi gde živim. Kada sam došla pred sam ulaz, otvorila sam torbu kako bi izvadile ključeve i tag od zgrade da uđem. Tada se dogodio napad! Jako me je odgurnuo neko s leđa, zatim me je udario pesnicom. Pala sam, a on je uzeo moj novac i pobegao niz stepenice.

Odmah sve prijavila policiji

- Bila sam u stanju šoka, a niko nije mogao da mi pomogne, jer u tom trenutku nije bilo nijednog prolaznika ili komšije u blizini. Kada sam malo došla sebi videla setila sam se da sam tog istog muškarca u crvenoj majici, kačketom na glavi i sa bradom videla u banci - navodi Radmila i dodaje:

- Snimile su ga nadzorne kamere sa zgrade, ali postoje i njegovi video-snimci iz banke, dok sam čekala red i podizala novac. Ne znam da li je taj čovek glup ili beskrupulozan?! Dala sam izjavu u policiji i tada mi je objašnjeno da je ovo teže krivično delo jer nije običan lopov došao i opljačkao, nego je u pitanju neko ko me je i pratio. Namenski.



Autor: N.B.