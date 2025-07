'PRATIO ME OD BANKE DO ZGRADE... GURNUO, PA UDARIO PESNICOM!' Bivša mis Jugoslavije opisala kako je lopov napao usred bela dana i oteo joj 125.000 dinara!

Pratio me od banke do zgrade. Kad sam došla ispred zgrade, tražila sam tag kako bi ušla, ali je on tada pritrčao, gurnuo me i udario pesnicom! Pala sam, a on je uzeo moju penziju.

Ovo su reči Radmile Živković Semez, bivše Mis Jugoslavije koja je napadnuta, a potom opljačkana ispred svoje zgrade u centru Beograda. Naime, jugoslovenska misica našla se na meti razbojnika usred dana nakon što se vraćala iz Poštanske štedionice gde je prethodno podigla penziju. Lopov je posle pljačke pobegao, a policija intezivno traga za osumnjičenim.

Crvena majica i kačket...

- Imam običaj da idem po penziju tek nekoliko dana nakon što legne uplata, upravo zbog toga da se ne guram sa svima i da bude bezbednije. Tako sam uradila i ovog puta. Došla sam u Poštansku štedionicu kako bi podigla penziju, a videla sam i muškarca koji je na sebi imao crvenu majicu i kačket, kao i bradu. Delovalo je kao da čeka red, s obzirom na to da je i on ušao u zgradu - počinje svoju ispovest misica za Kurir i dodaje:

Ukrao plen od 125.000 dinara

- Kada sam podigla novac, 125.000 dinara penzije, izašla sam i uputila se ka zgradi gde živim. Kada sam došla pred sam ulaz, otvorila sam torbu kako bi izvadile ključeve i tag od zgrade da uđem. Tada se dogodio napad! Jako me je odgurnuo neko s leđa, zatim me je udario pesnicom. Pala sam, a on je uzeo moj novac i pobegao niz stepenice.

Radmila kaže da se od novca oprostila, ali i da je slučaj odmah prijavila policiji.

- Bila sam u stanju šoka, a niko nije mogao da mi pomogne, jer u tom trenutku nije bilo nijednog prolaznika ili komšije u blizini. Kada sam malo došla sebi videla setila sam se da sam tog istog muškarca u srvenoj majici, kačketom na glavi i sa bradom videla u banci - navodi Radmila i dodaje:

Kamere snimile lopova

- Snimile su ga nadzorne kamere sa zgrade, ali postoje i njegovi video-snimci iz banke, dok sam čekala red i podizala novac. Ne znam da li je taj čovek glup ili beskrupulozan?! Dala sam izjavu u policiji i tada mi je objašnjeno da je ovo teže krivično delo jer nije običan lopov došao i opljačkao, nego je u pitanju neko ko me je i pratio. Namenski.

Kako nam je potom dodala nekadašnja najlepša žena Jugoslavije, išla je na identifikaciju osumnjičenog.

- Policija me je pozvala zbog jednog osumnjičenog, pa sam išla na prepoznavanje počinioca. Međutim, to nije bio taj čovek - rekla je naša sagovornica i dodaje:

- Nadam se da će lopov biti uhapšen i tada ću biti sigurnija. I dalje sam u stanju šoka, a sada sam primetila i da imam modricu od udarca.

Istraga povodom pljačke je i dalje u toku, a istražitelji pregledaju snimke nadzornih kamera koji bi ih doveli prvo do identifikacije osumnjičenog, a potom i hapšenja za krivično delo.

Supruga omiljenog pevača Jugoslavije

Radmila Živković Semez postala je najlepša žena Jugoslavije te 1969. godine kada je pobedila ostale kandidatkinje u velikom izboru za Mis Jugoslavije. Iako joj je ta titula izmakla prvi put u Zrenjaninu, drugi put je čvrsto priglila trofej i godinama je važila za najlepšu ženu Jugoslavije. Plenila je lepotom, stilom i harizmom gde god bi se pojavila, a u tom periodu fotoreporteri su se utrkivali kako bi imali što izazovniju njenu sliku.

Radmila je svojevremeno preživela i pad privatnog aviona u Kanadi, a bila je udata i za Hašima Kučuka Hokija, jednog od najomiljenih pevača Jugoslavije koji je tragično nastradao u novembru 2002. godine u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd-Subotica.

Autor: A.A.