OVAKO JE POČEO HAOS! Pogledajte snimak BRUTALNE TUČE ispred Marakane (VIDEO)

Utakmici Crvena zvezda - Linkoln u okviru kvalifikacija za Ligu šampiona prethodila je masovna tuča huligana i policije.

Crvena zvezda i Linkoln od 21 čas igraju revanš drugog kola kvalifikacija na stadionu "Rajko Mitić".



Neposredno pred utakmicu na platou ispred severne tribine došlo je do sukoba delija i policije. Nije poznato šta je iniciralo haos.

29.07.2025, FK Crvena Zvezda🇷🇸 - Lincoln Red Imps FC🇬🇮, Delije fight with 1312 before match, click for more here: https://t.co/xaqymQFKxc



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/WxL8I885Kv