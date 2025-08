PRIJATELJICA PREMINULOG NARKO BOSA OTKRILA DETALJE IZ NJEGOVOG ŽIVOTA: Poznata pevačica mu dala pare da ode preko, a OVDE je krio milione!

Porodična prijateljica otkrila do sad nepoznate detalje iz života Zorana Jakšića (66) koji je nađen mrtav u zatvoru u Peruu

Naš Zoran, naš lepotan. Bio je prvi momak u selu, a vidite kako je završio, otišao u beli svet i ostavio porodici večnu sramotu!

Ovim rečima priča prijateljica pokojne majke jednog od najvećih svetskih narko-bosova Zorana Jakšića (66), koji je 28. jula, pod nerazjašnjenim okolnostima, umro u najstrože čuvanom zatvoru u Peruu, u kom je služio kaznu od 25 godina zbog šverca kokaina. Zoran Jakšić rodom je iz Žitišta kod Zrenjanina. U selu ima vilu, tu mu žive rođaci, a komšije ga i dan danas pamte. Kako kažu, poslednji put su ga videli pre 12 godina.

Susret pre 12 godina

- Zorana sam poslednji put videla pre 12 godina. Sreli smo se na pijaci. Izgrlio me je i izljubio. Lepo smo se ispričali, rekao mi je da ima posla preko, i da mu dobro ide. Znala sam, a i svi mi u selu, da je muljao i da je bio s one strane zakona, ali iskreno, nije mu to bilo potrebno - kaže Jakšićeva komšinica iz Žitišta.

Jakšić je iz Žitišta, prema rečima komšija, otišao pre 45 godina.

- Mogla bih da vam pričam satima o Zoranu. On je bio neko ko je, i pored te mračne strane života koju je izabrao, bio dobar čovek. Sada će me svi osuditi, kako kriminalac s takvom reputacijom može da bude dobar, ali tako je. Za mene je bio dobar, ne smem da grešim dušu - kaže meštanka, koja se osvrnula i na njegovu iznenadnu smrt u zatvoru.

- Išla sam da izjavim saučešće njegovoj sestri i njenoj deci. U razgovoru sa njima čula sam da su za njegovu smrt saznali iz medija, a potom su kontaktirali tamo da vide da li su informacije tačne - objasnila je komšinica.

Sumnjiva smrt

Kako je potom dodala, i porodica sumnja da je u pitanju nasilna smrt.

- Pričali smo o tome, i sumnjaju da mu je neko nešto uradio. Bio je on bitan čovek, a da umre tek tako malo je čudno. Žele da saznaju šta mu se tačno desilo. Čuli su se oni s njim dok je bio u zatvoru, ali o tome nikad nisu pričali. Ni njegova majka Radojka nije želela poslednjih godina da priča o tome kako je i šta radi. Ljutila bi se, a znala bi i da ne odgovori na pitanje: "Šta rade tvoja deca?" - navodi ona.

Porodici, od kad se saznalo za smrt u peruanskom zatvoru, svakodnevno dolaze rodbina i prijatelji da izjave saučešće. Kako smo saznali, saučešće izjavljuju u kući Zoranove sestre koja se od porodičnog doma narko-bosa nalazi na nekih 400, 500 metara. To imanje je pre nekoliko godina dospelo u žižu javnosti, jer je tu nađeno 2,8 milona evra zakopanih u buradima.

- Sećam se toga... Celo selo je bilo pod opsadom policije danima. Upali su na imanje Zoranovog pokojnog zeta i u prvom delu dvorišta, gde se nalazi stara i oronula kuća, pronašli zakopane milione. Zoran je valjda slao te pare, a ovaj naš Vlada je to sakrivao u burićima. I eto, pao i on zbog njega i njegovog posla. Pre godinu i po dana je izašao iz pritvora i sad nosi nanogicu - kaže porodična prijateljica Jakšića.

Podsetimo, sestić pokojnog narko-bosa Vladan Soldo obuhvaćen je optužnicom protiv takozvanog "balkanskog kartela" kom se sudi za šverc preko sedam tona kokaina. Prema optužnici, Jakšić je bio jedan od vođa te kriminalne grupe.

Samo je on bio izrod

Komšinica pokojnog Zorana Jakšića, koji je bio i jedan od vođa ozloglašenog klana Amerika, kaže i da je malo ljuta na ogovaranja i mišljenje komšija da je majka trebalo da ga vaspita bolje i da on ne bi bio to što jeste da je to tako učinila.

- Njegova majka Radmila je bila jedan laf od žene! Cela njena porodica je bila poštovana, a udala se isto u dobru i cenjenu kuću. Samo im je Zoran bio izrod. Ona je sama podigla Zorana i njegovu sestru, jer je njen muž preminuo od tuberkuloze kada je moja drugarica bila u šestom mesecu trudnoće sa Zoranom. Oca nikad nije upoznao. Nesrećnik je preminuo u 27. godini - kaže ona i dodaje:

- Zoran je išao u osnovnu školu u Žitištu, a zatim je otišao u Zrenjanin gde je završio Poljoprivrednu školu. Bio je odličan đak. Da vam ne pričam, prvi u svemu - fubal, odbojka. Devojke su ga jurile, bio je fatalan.Čak mu je i odlazak u inostranstvo platila poznata pevačica koja je već 30 godina u vrhu srpske estrade, a s kojom se Zoran zabavljao u mladosti. Imao je on i neku manekenku Slađu iz Beograda i sa njom je dobio ćerku koja sada ima 22 godine i studira i živi u inostranstvu. Oni su se razišli, svako na svoju stranu. Čitali ste i sami kakav život je kasnije vodio - zaključuje naša sagovornica.

Autor: S.M.