Uhapšena ćerka Radoja Zvicera: Evo zbog čega joj je policija stavila lisice na ruke

Ćerka navodnog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Iva Zvicer (18), lišena je slobode sinoć u kotorskom naselju Pržice.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, ona je vozila brzinom od 124 km/h na delu puta gde je maksimalna dozvoljena brzina ograničena na 50 km/h.

Iva Zvicer kažnjena je na sudu novčanom kaznom od 175 evra, merom zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 60 dana i dva kaznena boda, prenose Vijesti.

Da podsetimo, na zahtev crnogorske kancelarije Interpola za Zvicerom je 9. maja raspisana i javno objavljena crvena poternica, a Crna Gora potražuje ga zbog šest teških ubistava, ubistva, ubistva u pokušaju, krijumčarenja droge, pišu Vijesti.

"Na zahtev NCB Interpola Podgorica, koji je raspisao međunarodnu poternicu, Generalni sekretarijat Interpola u Lionu je javno objavio crvenu poternicu za licem Radoje Zvicer (42), državljaninom Crne Gore", navodi se u saopštenju policije i dodaje:

"Zvicer se međunarodno potražuje po poternici NCB Interpola Podgorica, radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio: sedam krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a, šest krivičnih dela teško ubistvo iz čl. 144, krivično delo ubistvo iz čl. 143, pet krivičnih dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300, krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, iz člana 403, i krivično delo pokušaj ubistva putem podstrekavanja iz čl. 143 KZ CG".

Na zahtev Austrije Zvicerovo ime nedavno je dodato na listu najtraženijih begunaca, prenele su Vijesti. Radoje Zvicer u policijskim dokumentima zaveden je kao jedan od vođa kavačkog zloglasnog kriminalnog klana iz Kotora.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je nekoliko optužnica, a uz pomoć obimnih dokaza skinutih sa dekriptovanih aplikacija koje je EUROPOL preko međunapordno-pravne pomoći dostavio SDT i Specijalnom policijskom odeljenju (SPO), otvoreni su brojni izviđaji i istrage protiv Radoja Zvicera i članova njegove kriminalne organizacije zbog međunarodnog šverca tovara kokaina, planiranja brojnih likvidacija, pranja novca...

SDT je uporedo sa krivičnim postupcima protiv Zvicera i članova njegove kriminalne organizacije otvorio i brojne finansijske istrage tokom kojih se došlo do podataka da je preko povezanih lica vlasnik vredne imovine u Crnoj Gori.

U dugogodišnjem ratu dva suparnička kriminalna klana - kavačkog i škaljarskog, Zvicer je teško ranjen u maju 2020. godine u Kijevu, gde je u to vreme živeo sa porodicom. Nakon oporavka jedno vreme je bio i u Crnoj Gori, a policija od 2021. godine nema podatak gde se Zvicer krije.

Autor: S.M.