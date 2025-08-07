MOTIV NIJE BILA LJUBOMORA! Pojavili se NOVI DOKAZI u slučaju ubistva Ane Volš: Muž je ubio i raskomadao zbog OVOGA?

Američki mediji otkrili su da tužilaštvo koje vodi istragu protiv Brajana Volša ima nove dokaze, a to je da zločin nije počinio zbog ljubomore i prevare

Tužioci iz Masačusetsa u Sjedninjenim Američkim Državama tvrde da Brajan Volš pre dve i po godine nije ubio svoju suprugu, Beograđansku Anu Volš, iz strasti već je u pitanju dobro osmišljen plan da zaštiti svoju slobodu i bogatsvo, prenose američki mediji.

Ana Volš, podsetimo misteriozno je nestala nekoliko sati nakon dočeka Nove godine 2023. kada je, navodno, morala da napusti svoju kuću u Kohasetu i da ode u Vašington gde ja radila. Dok se danima tragalo za njom, njen suprug Brajan Volš pravio se da je zabrinut i pomagao u istrazi, a onda su istražitelji otkrili jezivo ubistvo - Volš je zverski ubio suprugu, a njeno telo je raskomadao i bacio u kontejner. Sakrio je tragove, odnosno mislio je da je počinio savršen zločin.

Širi i proračunat motiv

- Iako se Brajan Volš izjasnio da nije kriv za težak zločin, odnosno za ubistvo prvog stepena, gde se podrazumeva i da je uklonio telo i obmanuo policiju tokom istrage suočava se i sa odvojenim federalnim optužbama za prevaru sa umetninama. Tužioci su, međutim, izneli širi i proračunatiji motiv za ubistvo. Kako je prvi objavio Los Anđeles Magazin, državni tužioci tvrde da je Brajan Volš verovao da bi, ako Ana "premine ili nestane", mogao da izbegne kaznu u federalnom zatvoru zbog prethodne osude za prevaru sa umetničkim delima u Los Anđelesu - navode američki mediji.

Brajan Volš, kako su potom naveli, 2021. izjasnio se krivim za šemu prevare u vezi sa umetničkim delima koja je uključivala prodaju dve lažne slike Endija Vorhola. U februaru 2024. godine osuđen je na 37 meseci zatvora, a naređeno mu je i da plati 475.000 dolara odštete.

Ova teorija, prema tužiocima, Volšove navodne postupke predstavlja kao namerni pokušaj da eliminiše svoju suprugu kako bi se izbegla zatvorska kazna koja mu je pretila u to vreme. Takođe, tužilaštvo tvrdi da je okrivljeni bio uveren da će starateljstvo nad njihovom decom, koje bi dobio u slučaju nestanka žene, pomoći da izbegne zatvorsku kaznu u tom slučaju.

- Uprkos prigovorima odbrane, sudija Dajana Frenijer je presudila da tužioci mogu da iznesu digitalne dokaze na suđenju, uključujući navodnu istoriju pretrage Brajana Volša na Guglu i reference na vanbračnu vezu njegove supruge kao deo svoje teorije o motivu ubistva. Prema tužiocima, u ranim jutarnjim satima 1. januara 2023. godine, samo nekoliko sati nakon što je Ana Volš poslednji put viđena, Brajan je navodno koristio sinovljev ajped i svoj telefon da bi pretraživao fraze poput "komadanje i najbolji načini za uništsavanje tela", "koliko vremena prođe pre nego što telo počne da smrdi" i "testera za metal najbolji alat za sečenje".

Na nedavnom ročištu za iznošenje dokaza koje je održano 24. jula, glavni advokat odbrane Volša, Lari Tipton, tvrdio je da tužioci nemaju dokaze da je Brajan znao za Aninu aferu, što je centralni deo državne teorije o predumišljaju. Foks njuz je kontaktirao Tiptona za komentar. Bez direktnih dokaza o tom saznanju, rekao je Tipton, tvrdnja tužilaštva o motivu je "čista spekulacija".

Ali penzionisani sudija Višeg suda Masačusetsa, Džek Lu rekao je za Foks njuz da digitalno predumišljanje ne zahteva dug vremenski okvir.

- Odluka o ubistvu može se formirati tokom perioda od nekoliko dana, sati ili čak nekoliko sekundi - rekao je Lu.

Osumnjičeni za ubistvo supruge Brajan Volš izbegao je jedan pravni metak dok se u slučaju ubistva čeka DNK analiza. Dodao je da je zakonski prag na nivou velike porote samo verovatni uzrok, a ne dokaz van razumne sumnje, što čini malo verovatnim da odbrana može da potisne podatke pretrage.

- Ovo su apsolutno vrhunski advokati. Svi znaju šta rade i niko ne iznosi glupe tvrdnje. To je zahtevno za sudiju, ali je i lakše jer je sve u zapisniku, a pravni argumenti su veoma čisti - rekao je penzionisani sudija, a prenose tamošnji mediji.

Sudija Frenijer je nedavno odbio zahtev odbrane da se isključe inkriminišući digitalni dokazi, dozvoljavajući porotnicima da razmotre Volševu navodnu istoriju pretrage za odlaganje tela tokom suđenja.

- Dobro je što je odbrana predložila da se ovo odbaci iz više razloga, uključujući i pravno insistiranje na povezanim argumentima. Međutim, na kraju krajeva, odbacivanje iz ovih razloga je gotovo nemoguće. Veliki porotnici imaju pravo da prihvate ili odbace dokaze kako smatraju prikladnim - rekao je on.

Dodatni sudski podnesci otkrili su da je Volš navodno, na Božić 2022. godine, šest puta na Guglu pretraživao ime Aninog navodnog ljubavnika, koji je na sudu identifikovan samo kao "WF".

Životno osiguranje

Tužioci su takođe otkrili da je Volšova majka angažovala privatnog detektiva da prati Anu u Vašingtonu, gde je živela tokom radne nedelje, i da je navodno vodio aferu. Tužilaštvo je dalje kao dokaz dostavilo i Aninu polisu životnog osiguranja od 2,7 miliona dolara u kojoj je Brajan Volš imenovan kao jedini korisnik, potkrepljujući ono što tvrde da je finansijski motiv u slučaju.

Izbor porote na njegovom suđenju trebalo bi da počne 20. oktobra, a očekuje se da će postupak trajati otprilike tri do četiri nedelje.

Autor: S.M.