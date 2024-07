Obrt u slučaju nestanka i ubistva Ane Volš: Ključni svedok i glavni istražitelj protiv Brajana Volša SUSPENDOVAN

Inspektor koji je vodio istragu i prikupljao dokaze o ubistvu Beograđanke u SAD isključen je iz policije zbog propusta i malverzacija u drugoj istrazi.

Policajaca Majkla Proktora, koji je ključni svedok i glavni istražitelj koji je prikupljao dokaze protiv Brajana Volša, osumnjičenog za ubistvo supruge, Beograđanke Ane Volš, suspendovan je zbog propusta koje je napravio u drugoj istrazi kojom je takođe rukovodio.

Kako prenose američki mediji, suspenzija čoveka koji je potpisao krivičnu prijavu protiv Volša za ubistvo supruge, koja je nestala 1. januara 2023. i njeno telo do danas nije pronađeno, mogla bi da dovede i do preispitivanja svega što je prikupio u istrazi ubistva Ane Volš.

Zahtev za izuzeće

- Advokat Brajana Volša, najavio je da odbrana razmatra sudu da podnese zahtev za izuzeće inspektora Proktora, zbog sumnje u njegovu pristrasnost. U slučaju Volša to bi značilo da bi mogao da iz celog predmeta bude isključen glavni istražitelj i ključni svedok protiv osumnjičenog. Nema sumnje da će advokati odbrane suspenziju iskoristiti da diskredituju istragu koju je vodio Proktor - prenose mediji i dodaju da se iz sudskih spisa vidi da je upravo ovaj inspektor potpisao krivičnu prijavu za ubistvo Ane Volš i svoj potpis stavio na prikupljene dokaze.

Potraga Tvrdi da nije ubio ženu Američka policija danima je pretraživala okolinu kuće, kao i deponije na kojima je snimljen Brajan Volš, ali njeno telo do današnjeg dana nije pronađeno. Volš je pred sudom izjavio da nije kriv i tražio da bude pušten iz pritvora, ali je to odbijeno i on nastavak procesa čeka iza rešetaka. Prema pisanju američkih medija, sumnja se da je motiv to što je Ana Volš planirala da se razvede i podeli višemilionsku imovinu.

Državna policija je kako dodaju, razrešila Proktora dužnosti nakon što je otkriveno da je u slučaju ubistva policajca iz 2022. prećutao da je bio u bliskim prijateljskim odnosima sa njim i njegovom porodicom, koja mu je tokom istrage obećavala poklone. Naročito bi, kako dodaju, na slučaj ubistva Ane Volš moglo da utiče to što je u predmetu ubistva policajca, Proktor osporavao gugl pretragu kao dokaz.

Podsetimo, jedan od ključnih dokaza protiv Volša je upravo pretraga na internetu u kojoj je, kako je otkriveno, istraživao kako najbolje da ukloni tragove krvi, koliko dugo telo može da stoji, a da ne počne da se oseća, kako da iseče telo i slično.

- Proktorove malverzacije u slučaju policajca predstavljaju razlog za zabarinutost u slučaju Volš. Svaki dokaz koji je potpisao biće podvrgnut kontroli - rekao je za američke mediji bivši državni tužilac. U slučaju ubistva policajca i u slučaju ubistva Ane Volš, suspendovani policajac imao je istu ulogu - potpisivao je zapisnike i uručivao naloge za pretres na osnovu kojih su prikupljani dokazi.



Nije govorio istinu Brajan Volš, podsetimo, prijavio je policiji 3. januara prošle godine da mu je supruga nestala i pošto je utvrđeno da nije govorio istinu o njenom kretanju uhapšen je najpre zbog ometanja istrage. Međutim, posle pretresa kuće, u kojoj su navodno pronađeni tragovi njene krvi, ali i sigurnosnih kamera na osnovu kojih je utvrđeno da je njene stvari bacio na jednu deponiju, optužen je i za ubistvo supruge.

Autor: Jovana Nerić