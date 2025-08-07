'BILI SU U PANICI' Očevici opisali jezive scene eksplozije u kojoj u povređeni Srbi: Sa OPEKOTINAMA i posekotinama izašli napolje, građani ostali u šoku (VIDEO)

Nakon eksplozije boce sa tečnim gasom u iznajmljenim sobama u Asprovalti, kod Soluna, pri čemu je povređeno petoro turista iz Srbije, u ovom gradu, među građanima, zavladala je panika, a mnogi su opisali užasne scene kojima su svedočili.

Eksplozija plinske boce kod Soluna

Kako je rekao jedan očevidac, video ljude koji su imali posekotine od stakla.

- Video sam ljude u panici, povređene od stakla - rekao je on.

Prema rečima jedne žene, ona je čula eksploziju i odmah došla do mesta na kom je došlo do iste.

- Bila sam jako uznemirena. Napolju su bili povređeni, jako sam se uznemirila - rekla je ona.

Dvoje povređenih - muškarac sa opekotinama 1. i 2. stepena na oko 40 odsto tela i žena sa opekotinama 1. stepena na 20 odsto tela — prebačeni su od strane spasilaca EKAV-a u stabilnom stanju u Opštu bolnicu Soluna "Georgios Papanikolau".

Do eksplozije je došlo neposredno posle 15:00 časova, ali detalji o incidentu za sada nisu poznati.

Uhapšena je 86-godišnja vlasnica smeštaja.

Nadležni organi trenutno istražuju uzroke nesreće.

Autor: D.B.