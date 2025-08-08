OPSEŽNA POTRAGA ZA OPASNIM UBICOM! Đorđe pobegao iz zatvora: Policija objavila slike, ako ga vidite ODMAH POZOVITE 192

Đorđe Radomirović, osuđeni ubica, juče oko 15.45 časova je pobegao iz zatvorskog centra u Severnoj Mitrovici, a odmah nakon prijave incidenta, policija je pokrenula opsežnu potragu.

U akciju su uključene sve raspoložive jedinice, uključujući i specijalnu K9 jedinicu sa psom tragačem, dok su statični kontrolni punktovi postavljeni širom severnog dela Kosova. Intenzivne fizičke provere sprovode se u zoni oko zatvorske ustanove.

Đorđe Radomirović, državljanin Srbije, služio je kaznu od 14 godina i šest meseci zbog ubistva. On je, kako se navodi, počinio krivično delo ubistvo u prekoračenju nužne odbrane, kao i krivično delo posedovanje opojne droge i vatrenog oružja.

U trenutku bekstva, preostalo mu je još tri godine i sedam meseci do isteka zatvorske kazne. Prema podacima tzv. Kosovske korektivne službe, Đorđe Radomirović je bio klasifikovan kao napredni osuđenik i u vreme bekstva radio je u radionici unutar ustanove. Takođe je bio na listi osuđenika koji su razmatrani za uslovni otpust.

Tužilaštvo je obavešteno o slučaju, a u toku je i ispitivanje osoblja kazneno-popravnog centra u vezi sa okolnostima bekstva. Zvanične informacije o identitetu odbeglog lica i krivičnom delu za koje je osuđen dostupne su u dokumentaciji koju je objavila tzv. Kosovska policija.

Policija apeluje na građane da ostanu mirni, da imaju razumevanja za pojačano prisustvo policije i da sve informacije o mogućem kretanju ili boravištu odbeglog osuđenika odmah prijave na broj 192 ili najbližoj policijskoj stanici.

Potraga za Đorđem Radomirovićem se nastavlja.

Autor: Iva Besarabić