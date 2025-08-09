PRONAĐEN AUTOMOBIL IZ KOG JE PUCANO U ZEMUNU: Kolima se zaleteo u bivšu, pa otvorio vatru

Automobil "BMW" iz kojeg je, kako se sumnja, muškarac jutros u Ulici cara Dušana u Zemunu ispalio više hitaca u pravcu svoje bivše devojke je pronađen, saznaje Telegraf.rs.

Automobil je inače novosadskih registarskih oznaka. Kako saznajemo, na automobilu je razbijeno staklo na vozačevim vratima.

Na lice mesta su odmah stigli inspektori koji su izvršili pretres čitavog vozila. U ovom trenutku nije poznato šta je u automobilu pronađeno.

Podsetimo, prava drama odigrala se jutros nešto pre 8 časova, kada je muškarac prvo automobilom pokušao da udari u vozilo u kojem se nalazila njegova bivša devojka. Kada u tome nije uspeo, izvadio je vatreno oružje, iz kojeg je ispalio više hitaca.

Srećom, u napadu nije bilo povređenih. Nakon toga se napadač dao u beg.

Devojka je, sva potresena, potom čitav slučaj prijavila policiji, koja je odmah otpočela potragu za osumnjičenim.

Autor: Iva Besarabić