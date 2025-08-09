PRIVEDEN POMAHNITALI NAPADAČ IZ ZEMUNA: Pucao u bivšu, pa dao gas i pobegao - Pronađen i automobil

Muškarac, koji se sumnjiči da je jutros ispalio više hitaca u Zemunu, tokom napada na svoju bivšu devojku, pronađen je i priveden, saznaje Telegraf.rs.

Neimenovani napadač je pobegao nakon što je jutros, u automobilu "BMW" novosadskih registarskih oznaka, prvo pokušao da udari u automobil u kojem se nalazila njegova bivša partnerka.

Kada u tome nije uspeo, potegao je vatreno oružje i ispalio više hitaca. Devojka je, srećom, prošla nepovređena, nakon čega je čitav slučaj prijavila policija.

Nakon stravičnog napada koji je nešto pre 8 časova jutros uznemirio stanare Ulice cara Dušana u Zemunu, pomahnitali napadač se dao u beg.

Podsetimo, kako je Telegraf.rs ranije objavio, automobil marke "BMW" iz kojeg je, kako se sumnja, osumnjičeni pucao, je pronađen i inspektori su izvršili pretres vozila.

U ovom trenutku nije poznato gde je i kako uhvaćen osumnjičeni.

U toku je istraga o čitavom slučaju.

Navodno je napadu prethodila svađa bivših partnera.

Autor: Iva Besarabić