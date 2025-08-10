NEĆE DA KAŽU GDE SU NAPADNUTI?! Najnoviji detalji ubadanja u Mirijevu: Napadači na glavama imali fantomke

Dvojica tinejdžera M.M. (16) i D.M. (17) dovezeni su u Urgentni centar sa ubodnim ranama. Kako su navodno rekli, njih su u Mirijevu napala trojica napadača koja su imala fantomke na glavi.

Tinejdžeri su u Urgentni centar dovezeni sinoć oko 23 sata gde su im lekari odmah konstatovali ubodne rane, jednom na ruci, a drugom u butinu.

- Tinejdžeri su taksijem dovezeni do Urgentnog centra, lekari su odmah obavestili policiju. Dečaci su navodno policiji objasnili da su napadnuti u Orlovskom naselju u Mirijevu. Rekli su da su ih napala trojica napadača rosmke nacionalnosti, ali i da ih ne poznaju jer su navodno imali fantomke na glavama - objašnjava izvor Informera upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima, policija je otišla na navedeno mesto, ali tamo ništa nije zatečeno.

Međutim, kako smo takođe nezvanično saznali, tuča je bila u blizini košarkaškog terena "Jovan Đinđić - Điki".

- Bila je policija, jer je neko od komšija prijavio tuču. Navodno su tamo našli neke tragove krvi - rekao je jedan od građana za Informer.

S obzirom na sve informacije koje smo dobili, postoji mogućnost da su tinejdžeri upravo tu napadnuti, ali da iz nekog razloga nisu želeli da kažu.

Verujemo da policija radi na utvrđivanju svih detalja vezanih za ovaj slučaj.

Autor: D.B.