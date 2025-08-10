NEVIĐENA DRAMA NA AUTO-PUTU ZA NIŠ! Devojke bile u zapaljenom automobilu, spasao ih MISTERIOZNI HEROJ, pa NESTAO: Progutao ga dim, mislile smo da je STRADAO

U samo deset minuta pretvorio se u buktinju. Spasio ih je nepoznati čovek po imenu Konstantin – izvukao ih iz auta, izneo stvari iz gepeka i iz plamena izašao nepovređen.

Nisu stigle ni da mu se zahvale. Kada su stigli vatrogasci, on je nestao – bez pozdrava, bez broja telefona. Sada ga traže: „Spasio nam je živote, a nestao kao iz filma“, priča za Jugmediu Jana Krstić, jedna od devojaka, koja je već stigla kući u Niš.

Sve je počelo kada su primetile da ih vozač iza njih signalima uporno upozorava da stanu. Isprva nisu razumele, pa su nastavile da voze još oko 500 metara. Tada ih je on pretekao, presekao im put i prisilio da se zaustave na zaustavnoj traci.

- Osetile smo miris paljevine i videle slab dim, mislile smo da se automobil pregrejao. Konstantin je otvorio naša vrata i bukvalno nas isterao napolje, naredivši da se udaljimo. Zatim je otvorio gepek i počeo da vadi sve što smo imale, neverovatnom brzinom. Vatra je već gutala automobil, dim je bio gust, ali nije odustajao. Odjednom je nestao u vatri, a mi smo pomislile da je stradao - priča Jana.

Konstantin se, međutim, iz plamena pojavio zdrav i nepovređen, kao iz filmske scene. „Ništa to nije, važno je da ste vi dobro“, rekao im je.

Dok su čekale vatrogasce i hitnu pomoć, kratko su razgovarali. On im je ispričao da je uspeo da iznese sve stvari koje su spremile za put. A onda je, istog trenutka kada su vatrogasci stigli, nestao – bez pozdrava, bez broja telefona, kao fantom.

- Bez obzira na stres, najteže nam pada što mu se nismo zahvalile. Spasio nam je živote. Moglo je da se desi da se od siline toplote vrata automatski zatvore i da izgorimo, jer o mehanici ništa ne znamo – osim da vozimo.

Automobil je, kažu, nekoliko dana ranije prošao tehnički pregled i bio u dobrom stanju. Plan im je bio da se odmore u Nišu, vide roditelje i rođake, a zatim produže do Egejskog mora.

- Ne odustajemo od puta. Samo nam pomozite da pronađemo našeg spasioca i heroja - poručuju one.

Autor: Iva Besarabić