AKTUELNO

Hronika

PUCNJAVA U GNJILANU, TROJE UBIJENO: Dvojica zadobila povrede, policija traga za osumnjičenim

Izvor: kosovo-online.com, Foto: Tanjug AP/Dejan Simicevic ||

Tri osobe su ubijene, dok je još nekoliko povređeno u pucnjavi u Gnjilanu u nedelju popodne, potvrdili su nadležni, prenosi Koha.

Policija tzv. Kosova je najpre saopštila da je smrt dve osobe potvrđena na licu mesta, u ulici „Ibrahim Rugova“. Takođe je rečeno da je dvojici povređenih pružena pomoć u Hitnoj pomoći u Gnjilanu.

Iz bolnice u Gnjilanu saopšteno je da je smrt jedne osobe potvrđena na licu mesta, a da su još dve osobe prebačene u Hitnu pomoć bez znakova života.

„Još jedna osoba se nalazi u Kliničkom centru, a druga je primljena na Ortopediju. Ne možemo opisati situaciju, ali videćemo da li će se nešto promeniti u određenom trenutku“, rekao je Kudret Redžepi iz kancelarije za medije u bolnici u Gnjilanu, prenosi Koha.

Nadležne jedinice i tužilac su na licu mesta.

Osumnjičeni za ubistva je Mefailj Škodra. Policija je raspisala poternicu za njim zbog ubistava, i zatražila pomoć građana da ga pronađu. Mediji su ubrzo objavili fotografiju na kojoj je Škodra u društvu Vjose Osmani, njenog supruga Prindona Sadrijua i Aljbina Kurtija.

Autor: S.M.

#Gnjilane

#Pucnjava

#Ubijeni

#povrede

POVEZANE VESTI

Svet

Pucnjava u Virdžiniji: Tri osobe UBIJENE, ima povređenih! Oglasila se i policija

Svet

Pucnjava u Americi: Velika policijska akcija, u toku je potera za osumnjičenim (VIDEO)

Svet

TRAGEDIJA! PUCNJAVA U ŠKOLI U MISISIPIJU: Troje poginulo, osmoro povređeno

Region

UBIO SUPRUGU I SINA (13): Stravičan zločin u BiH, policija traga za osumnjičenim

Svet

Pucnjava u Virdžiniji, ima mrtvih: Napadač u bekstvu, možda ih ima i više, u toku velika potraga

Svet

PUCNJAVA U KALIFORNIJI - Ubijeno najmanje četvoro ljudi