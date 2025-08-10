PUCNJAVA U GNJILANU, TROJE UBIJENO: Dvojica zadobila povrede, policija traga za osumnjičenim

Tri osobe su ubijene, dok je još nekoliko povređeno u pucnjavi u Gnjilanu u nedelju popodne, potvrdili su nadležni, prenosi Koha.

Policija tzv. Kosova je najpre saopštila da je smrt dve osobe potvrđena na licu mesta, u ulici „Ibrahim Rugova“. Takođe je rečeno da je dvojici povređenih pružena pomoć u Hitnoj pomoći u Gnjilanu.

Iz bolnice u Gnjilanu saopšteno je da je smrt jedne osobe potvrđena na licu mesta, a da su još dve osobe prebačene u Hitnu pomoć bez znakova života.

„Još jedna osoba se nalazi u Kliničkom centru, a druga je primljena na Ortopediju. Ne možemo opisati situaciju, ali videćemo da li će se nešto promeniti u određenom trenutku“, rekao je Kudret Redžepi iz kancelarije za medije u bolnici u Gnjilanu, prenosi Koha.

Nadležne jedinice i tužilac su na licu mesta.

Osumnjičeni za ubistva je Mefailj Škodra. Policija je raspisala poternicu za njim zbog ubistava, i zatražila pomoć građana da ga pronađu. Mediji su ubrzo objavili fotografiju na kojoj je Škodra u društvu Vjose Osmani, njenog supruga Prindona Sadrijua i Aljbina Kurtija.

Autor: S.M.