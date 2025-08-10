AKTUELNO

Ubijen u povratku iz teretane: Likvidaciju na Banjici izvršila dva maloletnika

Dragan Zdravković (29) zvani Buljavi likvidiran je na današnji dan pre 21 godinu ispred jedne teretane u Paunovoj ulici na Banjici.

Naime, Dragan je to veče bio u teretani, a trening je završio nešto ranije nego obično. Oko 21 i 30, Zdravković je izašao iz teretane i krenuo ka kolima. Dok je u jednom trenutku hteo da otključa automobil, maskirani napadači su izleteli iz žbunja i surovo ga izrešetali.


Hitna pomoć je došla vrlo brzo na mesto likvidacije i pokušana je reanimacija, ali Zdravković je ubrzo podlegao povredama. Prema rečima malobrojnih očevidaca, na njega su pucala dva napadača.

Ubijeni Zdravković je, prema nezvaničnim informacijama, odranije bio poznat policiji i privođen je nekoliko puta, a neko vreme je proveo i iza rešetaka.

Nerazrešeno ubistvo

Likvidacija Dragana Zdravkovića ni posle više od dvadeset godina nije rešena.

