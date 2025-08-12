Oglasilo se tužilaštvo o hapšenju osumnjičenih za prevaru tešku sedam miliona u Novom Sadu: Ovo su detalji

A. B. uhapšen je danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije i Uprave kriminalističke policije - Odeljenja za borbu protiv korupcije, zbog sumnje da je, zajedno sa Đ. S, izvršio produženo krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika.

Đ. S. je uhapšen 8. avgusta, ali je Viši sud u Novom Sadu odbio predlog za određivanje pritvora, na šta je tužilaštvo uložilo žalbu.

Tokom predistražnog postupka utvrđeno je da su udruženja građana "Nove tehnologije" i "Korak u dobrom pravcu", u kojima je A. B. jedan od osnivača, od Grada Novog Sada dobila 7.060.000 dinara za realizaciju 12 projekata. Umesto sprovođenja planiranih aktivnosti, novac je potrošen na izradu logotipa, štampu brošura, kataloga, flajera i sličnog promotivnog materijala.

A. B. i Đ. S, kao odgovorna lica, podnosili su davaocima sredstava lažne izveštaje u kojima su prikazivali da su održane radionice, predavanja, multimedijalne izložbe i druge aktivnosti koje se nikada nisu dogodile. Na taj način, Gradu Novom Sadu pričinjena je šteta u iznosu od 7.060.000 dinara dodeljenih sredstava.

Na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, A. B. je zadržan do 48 sati i u tom roku će biti priveden i saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Autor: S.M.