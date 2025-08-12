UHAPŠEN MAKRO U NIŠU! Maloletnicu eksploatisao sa još troje osumnjičenih - terali je da se prostituiše!

Đ. M. (28) iz Niša tereti se za krivično delo trgovina ljudima u saizvršilaštvu

Policija u Nišu je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsila Đ. M. (28) iz Niša zbog sumnje da je sa još troje osumnjičenih vrbovao maloletnicu, a kako bi je seksualno ekploatisao.

Osumnjičeni se tereti za krivično delo trgovina ljudima u saizvršilaštvu.

- Đ. M. je, kako se sumnja, zajedno sa J. M. (62), Ž. P. (58) i S. Ć. (52) koji su ranije uhapšeni i nalaze se u pritvoru zbog istog krivičnog dela, vrbovao jednu maloletnicu u cilju seksualne eksploatacije, prostitucije i u pornografske svrhe u stanu koji je Ž. P. iznajmio - saopštila je policija.

Osumnjičenom Đ. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu na saslušanje.

Autor: D.B.