(UZNEMIRUJUĆI SNIMAK) VODENIM SKUTEROM PROŠAO KROZ GRUPU DECE NA TAMIŠU, ČETVORO POVREĐENO! Ljudi van sebe: Prešao mu je preko glave, zovite policiju

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Tokom treninga veslanja dece na reci Tamiš u Pančevu, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je nepoznati muškarac na vodenom skuteru prošao kroz grupu dece koja su bila na vodi.

Deca i njihov trener pokušali su da izbegnu sudar, a trener je skočio kako bi zaštitio mališane.

Uprkos naporima da se izbegne nesreća, tom prilikom povređeno je četvoro dece i trener. Prema rečima očevidaca, vozač skutera je nakon incidenta napustio lice mesta.

Video: Privatna arhiva

Kako se čuje na snimcima, mališani i ljudi koji su bili očevici su vrištali.

- Prešao mu je preko glave. Zovi policiju. Ubico!

Slučaj je prijavljen policiji, a istraga je u toku.

Autor: D.B.

