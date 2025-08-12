(UZNEMIRUJUĆI SNIMAK) VODENIM SKUTEROM PROŠAO KROZ GRUPU DECE NA TAMIŠU, ČETVORO POVREĐENO! Ljudi van sebe: Prešao mu je preko glave, zovite policiju

Tokom treninga veslanja dece na reci Tamiš u Pančevu, došlo je do ozbiljnog incidenta kada je nepoznati muškarac na vodenom skuteru prošao kroz grupu dece koja su bila na vodi.
Deca i njihov trener pokušali su da izbegnu sudar, a trener je skočio kako bi zaštitio mališane.
Uprkos naporima da se izbegne nesreća, tom prilikom povređeno je četvoro dece i trener. Prema rečima očevidaca, vozač skutera je nakon incidenta napustio lice mesta.
Kako se čuje na snimcima, mališani i ljudi koji su bili očevici su vrištali.
- Prešao mu je preko glave. Zovi policiju. Ubico!
Slučaj je prijavljen policiji, a istraga je u toku.
Autor: D.B.