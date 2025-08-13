Užasna prevara: Lažni sveštenik pokrao Nišlijama zlato dok su očajnički tražili spas za unuka!

Bračni par iz Niša postao je žrtva brutalne prevare lažnog sveštenika koji se preko Fejsbuka predstavio kao “Zlatomir” i ubedio ih da im može pomoći da skinu “prokletstvo” sa svog unučeta koje pati od zdravstvenih problema.

Smiljana i Murat Malićević poverovali su u njegove priče o magiji i prokletstvu, pa su mu poslali zlato i novac vredne oko 10.000 evra – sakriveno u kilogram brašna, po njegovim uputstvima. Lažni “čovek sa darom gospodnjim” nestao je bez traga nakon što je ubedio par da će doći u Niš i prespavati kod njih.

Zahvaljujući snimcima i fotografijama koje je suprug napravio, policija je brzo reagovala, a osumnjičeni Zoran J. (49) iz Koceljeve i Strahinja J. (19) iz Novog Sada osuđeni su na zatvorske kazne i novčane penale.

Na Fejsbuk profilu prevaranta i dalje stoji reklama u kojoj tvrdi da može “skidati crnu magiju, vraćati voljene, lečiti poroke i još mnogo toga”, ali kontakt broj je sada nepostojeći.

Ova tragična prevara podseća na opasnosti od zloupotrebe poverenja i lažnih proroka koji iskorišćavaju nemoć i strah ljudi.

Autor: Dalibor Stankov