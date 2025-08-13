AKTUELNO

Hronika

Užasna prevara: Lažni sveštenik pokrao Nišlijama zlato dok su očajnički tražili spas za unuka!

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Pixabay.com ||

Bračni par iz Niša postao je žrtva brutalne prevare lažnog sveštenika koji se preko Fejsbuka predstavio kao “Zlatomir” i ubedio ih da im može pomoći da skinu “prokletstvo” sa svog unučeta koje pati od zdravstvenih problema.

Smiljana i Murat Malićević poverovali su u njegove priče o magiji i prokletstvu, pa su mu poslali zlato i novac vredne oko 10.000 evra – sakriveno u kilogram brašna, po njegovim uputstvima. Lažni “čovek sa darom gospodnjim” nestao je bez traga nakon što je ubedio par da će doći u Niš i prespavati kod njih.

Zahvaljujući snimcima i fotografijama koje je suprug napravio, policija je brzo reagovala, a osumnjičeni Zoran J. (49) iz Koceljeve i Strahinja J. (19) iz Novog Sada osuđeni su na zatvorske kazne i novčane penale.

Na Fejsbuk profilu prevaranta i dalje stoji reklama u kojoj tvrdi da može “skidati crnu magiju, vraćati voljene, lečiti poroke i još mnogo toga”, ali kontakt broj je sada nepostojeći.

Ova tragična prevara podseća na opasnosti od zloupotrebe poverenja i lažnih proroka koji iskorišćavaju nemoć i strah ljudi.

Autor: Dalibor Stankov

#Fejsbuk

#Krađa

#Magija

#Niš

#Novac

#Prevara

#Prokletstvo

#Srbija

#Sud

#Zatvor

#Zdravstveni problemi

#Zlato

#lažni sveštenik

#prevare

POVEZANE VESTI

Društvo

Agonija Srba u Grčkoj: Ostali sa bebom na ulici! Objavili su i OVU sliku kao upozorenje

Region

Bezobrazna prevara: Mladić (24) primio poziv, pa ostao bez novca na računu

Društvo

PAŽNJA, PENZIONERI: Lažni majstori vrebaju na internetu - EVO kako da se zaštitite

Region

Oprez: Ne reagujte na ovakve poruke! Kruži opasna prevara, a penzioneri su najčešća meta!

Društvo

LAŽNI MAJSTORI HARAJU SRBIJOM! Dolazak naplaćuju 5.000 DINARA, a evo KAKO DA IH PROVALITE pre nego što vas ODERU!

Društvo

NESTALI FARMACEUT VIĐEN NA OVOM MESTU, NAKON TOGA NASTAVIO ŠETNJU: Razgovarao je tada samo sa jednim čovekom! Planinarima zastao dah kada su ovo čuli