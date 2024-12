Da li je farmaceut iz Niša, Milan Đorđević (41), postao žrtva nesrećnog slučaja, ili iza njegovog misterioznog nestanka stoji nešto drugo?

Farmaceut iz Niša, Milan Đorđević (41), otišao je na Suvu planinu i nikada se nije vratio. Automobil je pronađen, mobilni telefoni su ostali zaključani, ali od njega ni traga ni glasa. Milan Đorđević (41), farmaceut iz Niša, nestao je 10. juna na Suvoj planini, a njegova porodica već mesecima očajnički traga za odgovorima.

Kobnog dana, Milan je poslednji put viđen u blizini izletišta Bojanine vode, a njegovo misteriozno nestajanje i dalje izaziva brojne spekulacije. Poslednji put viđen je kako sedi na klupi pored reke i razgovara sa starijim meštaninom koji je kosio travu. Nakon toga, nestao je bez traga.

Da li je farmaceut iz Niša, Milan Đorđević (41), postao žrtva nesrećnog slučaja, ili iza njegovog misterioznog nestanka stoji nešto mnogo zlokobnije?

Nestanak koji je potresao Srbiju

Milan je, prema rečima porodice, tog dana posle posla otišao do Kliničkog centra Niš zbog poslovnih obaveza, jer je bio zastupnik farmaceutske kompanije. Nakon toga je svojim automobilom marke "Škoda" krenuo ka Suvoj planini, gde je vozilo pronađeno parkirano kod zatvorenog planinarskog doma.

Ono što dodatno produbljuje misteriju jeste činjenica da su oba njegova mobilna telefona - službeni i privatni - ostala u automobilu, zajedno s ostalim ličnim stvarima.

Rekonstruisano kretanje kobnog dana

Šta se dogodilo tog kobnog dana na Suvoj planini?

Policija je na osnovu svedočenja porodice rekonstruisala Milanove aktivnosti tog dana. Ujutru je posetio svoju majku Maricu Đorđević, gde su zajedno pili kafu, poslao je nekoliko službenih mejlova, a potom se uputio na sastanak u Klinički centar. Njegov novčanik s dokumentima pronađen je u stanu koji deli sa suprugom i dvoje dece.

Milan se poslednji put čuo sa suprugom oko podneva, kada joj je rekao da neće stići da preuzme ćerku iz vrtića, ali da će voditi sina na rođendan. Kada se nije pojavio niti javljao na telefon, porodica je krenula u potragu. Pametni sat koji je ostao u stanu pokazao je da se njegov telefon nalazio 19 kilometara od Niša, kod Bojaninih voda. Na toj lokaciji njegov stariji brat je pronašao Milanov automobil.

- Oko podneva se javio snaji i rekao da ne može da stigne da uzme ćerku iz vrtića, ali da će stići da vodi sina na rođendan. Kad se nije pojavio, niti javljao na telefon, snaja je pozvala našeg starijeg sina, da joj pomogne, da on odvede dečaka na rođendan. Tada smo krenuli da ga svi zovemo na telefon, ali se nije javljao. Pametni sat koji mu je ostao u stanu pokazao je da se njegov telefon nalazi 19 kilometra od Niša. Zato je stariji sin sa drugarima otišao do Bojaninih voda i tamo pronašao parkiran Milanov službeni automobil - izjavila je Marica, majka nestalog farmaceuta.

Razgovarao sa meštaninom

Prema navodima očevidaca, Milan je poslednji put viđen kako sedi na klupi pored reke na Suvoj planini i razgovara sa starijim meštaninom koji je kosio travu. Nakon toga je nastavio šetnju, ali se više nije vratio.

Ipak, ni ove informacije nisu bile dovoljne da se otkrije šta mu se kobnog dana dogodilo i kako je moguće da je nestao bez traga.

Policija pronašla tragove, ali bez rezultata

Tokom trećeg dana potrage, policija je u blizini osmatračnice na izletištu Bojanine vode pronašla kutiju cigareta i upaljač, za koje se sumnja da su pripadali Milanu.

Međutim, detaljna pretraga terena, uključujući litice, staze koje vode ka vrhovima planine i okolna sela, nije dala nikakve nove tragove.

Milana Đorđevića (41) iz Niša, članovi njegove porodice poslednji put su videli 10. juna. Majci Marici, koja ga je videla tog jutra ništa nije ukazivalo da joj je to poslednji susret sa sinom.

- Bliži nam se slava Sveti Đorđe, a našeg Milana nema. Pet meseci ni traga ni glasa o njemu. Kako da slavimo slavu bez njega? Nikako. Samo da stariji sin odnese kolač u crkvu i da tako obeležimo. Do sada smo slavili slavu, okupljali se. Milan i stariji sin su zajedno nosili kolač u crkvu - kroz suze je nedavno govorila Marica Đorđević, majka farmaceuta Milana Đorđevića (41) koji je 10. juna misteriozno nestao na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini.

Do danas je niko nije pozvao da joj bilo šta kaže o njenom sinu, da je viđen negde ili da je pronađen neki njegov trag.

Planinarima zastao dah kada su u šumi začuli šuštanje



Za Milanom su u danima i nedeljama odmah nakon nestanka tragali policajci, vatrogasci, pripadnici Gorske službe spašavanja, šumari, planinari, alpinisti, prijatelji, rođaci…

Gorska služba spasavanja Srbije

Srđan Igić iz Bele Palanke, jedan od planinara koji su učestvovali u potrazi za mladim farmaceutom, kazao je jednom prilikom da je na Suvoj planini bio zajedno sa još dvojicom svojih prijatelja, planinara, iz planinarskog društva "Mosor".

- Milan Jovanović iz Pirota, Marko Milošević i ja, tragali smo za Milanom u samom podnožju Suve planine, na potezu od manastira Uspenja Presvete Bogorodice u selu Veta do osmatračnice na Bojaninim vodama. Popeli smo se do Bojaninih voda stazom koja vodi iz Vete. Staza je većim delom jedva vidljiva, urasla je u visoku travu i žbunje jer njome retko ko prolazi. U povratku smo se vraćali udolinom koja je veoma strma. Taj teren je jedan od najnepristupačnijih na kojima smo do sada bili, a svi već godinama planinarimo. Duž udoline ima jama, vode i popadalih stabala, mnogo lišća. Nažalost, nismo pronašli tragove nestalog čoveka - izjavio je Srđan.

On je kazao da im je samo za trenutak samo zastao dah kada su u šumi začuli šuštanje, ali na žalost nisu to bili Milanovi koraci, već zvuci laneta koje se udaljilo od srne.

- Apelu predsednika planinarskog kluba "Mosor" odazvali su se i drugi planinari iz našeg kluba, a na planini smo sreli i više policajaca, pripadnika Gorske službe spašavanja, tri minibusa sa žandarmerijom. Mnogo ljudi je tragalo, a kako čujem, mnogo ljudi i dalje traga za Milanom, ali od njega ni traga ni glasa - rekao je Srđan tada.

Čeka se odgovor SPC

- Još jedino čekamo odgovor iz Srpske pravoslavne crkve. U avgustu smo pisali Eparhiji niškoj i zamolili da vide da nije u nekom od manastira. Na to još čekamo jer je duža procedura, a koliko znamo obavestili su celu okolinu, čak i Hilandar - kazala je Marica.

Kako vreme prolazi, dodala je, sve im je teže i teže što ne znaju da li je Milan živ ili nije.

- Pali smo skroz i psihički i fizički. Stariji sin još ne može da ode na posao, još je na bolovanju. Ne može da podnese pomisao da ode na posao i da ga tamo svi pitaju za brata. Suprug je bolestan i mnogo mu je teško. Meni je preteško. Izgubila sam volju za životom. Ne ide mi se nigde iz kuće, samo sedim i ležim. Jedva sebe nateram da odem da kupim hleb - istakla je Marica.

Policija završila istragu

Kazala je da su u policiji završili istragu o Milanu, ali da je predmet otvoren.

- Oni su pregledali Milanov službeni automobil, privatni i službeni telefon, pregledali laptop i kamere u selima kroz koje je Milan prošao kada je otišao na Bojanine vode, ali ništa nisu pronašli sumnjivo. Mene nisu zvali na razgovor iako je Milan od mene otišao na posao pa Bojanine vode. Verovatno smatraju da tako treba, ne bi da im se mešam u posao - priča Marica.

Ona je kazala da svi koji poznaju Milana znaju da je izuzetno odgovoran, fin, pristojan, privržen porodici, tako da niko ne veruje da je digao ruku na sebe.

- Mi ne znamo više šta da mislimo. Razmišljamo o tome da ga je neko silom odveo sa Bojaninih voda, a onda da je možda sam negde otišao. Možda je imao neki veliki problem, ali nikome nije rekao. On nije pokazivao ništa, ali posle svega možemo i to da mislimo - govori Marica.

Opis nestalog i apel za pomoć Milan Đorđević visok je 185 cm, a u trenutku nestanka nosio je belu košulju s plavim prugama, teget pantalone i braon cipele. Njegov misteriozni nestanak izazvao je uzbunu i apel na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije, kontaktiraju policiju ili porodicu. Porodica i dalje ne gubi nadu, uprkos mesecima potrage bez uspeha. Misterija oko Milanovog nestanka ostaje nerešena, a Suva planina i dalje krije tajne tog kobnog dana. Podsećamo, kamere za video nadzor usnimile su ga oko 11.30 kako službenim automobilom odlazi na Bojanine vode, a oko 12.30 poslao je poruku supruzi da ne može da stigne da vodi sina na rođendan u 17.30 časova. Pošto se tog popodneva više nikome nije javljao na telefon što je sve zabrinulo, njegova supruga u 20 sati prijavila je nestanak policiji. Pametni sat pokazivao je da se Milanov telefon nalazi na oko 19 kilometara od Niša, i zbog toga su ga otac i brat iste večeri potražili na Bojaninim vodama. Našli su službeni automobil na parkingu ispred Planinarskog doma, ali ne i Milana. Odmah je krenula potraga u kojoj su danima učestvovali brojni policajci, vatrogasci, pripadnici niškog odreda Žandarmerije, planinari, šumari, prijatelji i rođaci, ali Milan nije pronađen, niti bilo koji njegov trag na Suvoj planini. Ekipa forenzičara koja je pregledala Milanov službeni automobil nije pronašla ništa sumnjivo u vozilu, kao ni pored vozila. Nije bilo tragova krvi ili nekog drugog neželjenog događaja. Milan je prema rečima njegovih roditelja voleo da planinari, ali je 10. juna otišao na Bojanine vode bez opreme za planinarenje, u cipelama, košulji i pantalonama, a sa sobom nije poneo ništa od ličnih dokumenata.

Autor: Aleksandra Aras